Rechaza Tlaquepaque cualquier intento de privatizar el agua

La presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, consideró que el Plan Hídrico, entregado por el Gobierno de Jalisco, debió elaborarse con una mayor participación de los Ayuntamientos y advirtió que no respaldará ninguna propuesta que implique una posible privatización del servicio de agua.

Indicó que el Gobierno de Tlaquepaque revisará el contenido del plan una vez que sea presentado de manera oficial para emitir una postura y, en su caso, plantear propuestas.

La alcaldesa recordó que desde el inicio de la administración el municipio ha solicitado una mayor representación en la Junta de Gobierno del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa), al considerar que la presencia de los ayuntamientos se ha reducido frente a la del Gobierno del Estado y otros organismos.

“Me preocupa muchísimo que pudiéramos entrar en un esquema en donde se comprometa el acceso, el derecho humano al agua, no podemos ni por asomo pensar en un esquema que pueda implicar algún tipo de privatización porque, insisto, es un derecho humano el agua y además insustituible”, expresó.

Pérez Segura aseguró que el municipio está dispuesto a asumir las responsabilidades que le correspondan dentro de un esquema de coordinación con los gobiernos estatal y federal.

Rechaza Tlaquepaque privatizar agua (Gobierno Tlaquepaque)

También informó que desde finales de 2024 el Ayuntamiento solicitó al Siapa el desglose de las cuentas atribuidas al municipio, documentación que, dijo, fue entregada apenas hace unas semanas y actualmente se encuentra en revisión.

Explicó que alrededor del 40 por ciento de las cuentas corresponden a particulares y no al Gobierno municipal. Del resto, afirmó que cerca del 80 por ciento fue generado entre 2015 y 2024, durante administraciones anteriores.

“Desde el inicio pedimos esos desgloses para poder hacer una revisión y cumplir con nuestras obligaciones y por último de todas las cuentas, de todo el conjunto de cuentas encontramos también que el porcentaje de los recargos superan el monto facturado y hay una jurisprudencia que hace inviable esto”, puntualizó.

La presidenta municipal señaló que el Ayuntamiento ha destinado más de 400 millones de pesos a obras y acciones relacionadas con la infraestructura hidráulica, entre ellas limpieza y desazolve de canales y bocas de tormenta, reparación de drenajes, atención de socavones, construcción de infraestructura de bombeo y abastecimiento de agua mediante pipas y cisternas.

Añadió que el Gobierno municipal mantendrá la vigilancia de los cuerpos de agua y continuará reportando descargas irregulares detectadas en el Arroyo Seco y otros puntos, además de impulsar proyectos para separar las aguas pluviales de las residuales.

Finalmente, reiteró que el Ayuntamiento dará seguimiento a las denuncias presentadas por presuntas irregularidades en administraciones anteriores del Siapa y sostuvo que cualquier solución a la problemática del agua debe construirse mediante un proceso abierto.

“A la gente le importan las soluciones, aquí la idea es que, con discusión, no a puerta cerrada, sino pública, con una perspectiva, con mucha responsabilidad, presentemos propuestas que solucionen esta problemática”, concluyó.