Delincuencia organizada participó en desaparición de 6 jóvenes en Jalisco

Los tres alumnos de secundaria fueron captados con un sujeto antes de desaparecer

La participación del Gobierno de México en las investigaciones sobre el intento de reclutamiento criminal en agravio de seis jóvenes de Guadalajara y Puerto Vallarta a finales de junio, confirma que la delincuencia organizada está inmiscuida en ambos casos.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de la administración federal, Omar García Harfuch, informó que en las indagatorias para aclarar dichas desapariciones está coadyuvando el Gabinete de Seguridad “para detener a los responsables”.

“Hay una investigación en donde estamos participando de manera directa además de las fiscalías de los estados“, indicó el funcionario federal, lo que hace suponer que los muchachos jalisciense desaparecidos y que días después pudieron regresar a sus hogares, estuvieron en alguna otra entidad federativa de la República.

García Harfuch adelantó que tienen una avanzada indagatoria en torno a ese tipo de casos y recordó la detención de José Gregorio “N”, alias “El Comandante Lastra”, presunto responsable del reclutamiento, a través de ofertas de empleo en redes sociales, para el Cártel Jalisco Nueva Generación, y quien tenía a su cargo el centro de adiestramiento criminal ubicado en el Rancho Izaguirre municipio de Teuchitlán, Jalisco.

Omar García Harfuch Cuartoscuro (Camila Ayala Benabib)

Durante la mañanera de la presidenta Claudia Sheimbaum, también fue cuestionada Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, quien reconoció que aunque el tema del reclutamiento va a la baja en incidencia, aún persiste el delito y que la dependencia federal a su cargo está implementando mecanismos de prevención.

LOS CASOS QUE INVESTIGA EL GOBIERNO FEDERAL

El 25 de junio se conoció la desaparición de tres jóvenes estudiantes del Cecytej Puerto Vallarta que desaparecieron tras presuntamente haber sido enganchados por la delincuencia organizada.

Se trata de una muchacha de 18 años; un joven, de 17, y otra chica, de 14, quienes 11 días después llegaron sanos y salvos a casa de uno de sus familiares, pero la línea de investigación sobre el intento de reclutamiento por parte de la mafia, sigue vigente y ahora se sabe que el Gobierno Federal también participa en las pesquisas..

El 30 de junio, tres alumnos de la Secundaria Técnica 113, de la Colonia Lomas del Paraíso II, de Guadalajara, desaparecieron tras su ceremonia de graduación.

Ellos tienen 15, 14 y 13 años de edad e igual que en el asunto anterior, llegaron con familiares tras haber estado nueve días ilocalizables. En este caso hay un hombre detenido y también se indaga la posible tentativa de reclutamiento mediante una falsa oferta de empleo de parte de la mafia.