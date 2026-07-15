Dos nuevas exposiciones llegan al Museo de Artes Populares con patrimonio, memoria e inclusión

El Museo de Artes Populares de Jalisco (MAP) suma a su oferta cultural dos nuevas exposiciones temporales que, desde distintas miradas, invitan a acercarse al patrimonio, la memoria colectiva y la inclusión.

Exposiciones en el Museo de las Artes Populares (MAP) de Jalisco

“Patrimonio, identidad y memoria: barro bruñido y bandera de Tonalá” y “Juegos de mi Barrio. Arte Táctil” permanecerán abiertas al público hasta el 18 de octubre, con entrada gratuita.

El barro de Tonalá como patrimonio vivo

La exposición “Patrimonio, identidad y memoria: barro bruñido y bandera de Tonalá”, curada por Sarai Tapia, reúne el trabajo de la familia Jimón López, heredera de una de las tradiciones alfareras más representativas de Jalisco.

La muestra permite conocer piezas elaboradas mediante la técnica del barro bruñido, cuyo origen se remonta a la época prehispánica en Tonalá. Este proceso se distingue por el pulido manual de las superficies con piedra o pirita, que permite obtener acabados brillantes y tersos.

Exposiciones en el Museo de las Artes Populares (MAP) de Jalisco

También se presentan obras realizadas en barro bandera, reconocible por sus tonalidades verde, blanco y rojo, obtenidas a partir de minerales y pigmentos naturales. Esta expresión artesanal mantiene un estrecho vínculo con el territorio, la memoria y la identidad cultural de Tonalá.

A través de las creaciones de Indhira Dalia Jimón López, Fernando Jimón Melchor y Fernando Jimón López, el público podrá acercarse a un conocimiento transmitido de generación en generación en los talleres familiares tonaltecas, donde el barro continúa como un patrimonio vivo que preserva la historia y las raíces de la comunidad.

Exposiciones en el Museo de las Artes Populares (MAP) de Jalisco

Juegos que se pueden mirar y tocar

La segunda exposición, “Juegos de mi Barrio. Arte Táctil”, propone un recorrido sensorial por algunos de los juegos tradicionales que han acompañado a generaciones de niñas y niños en México.

El trompo, el balero, el yoyo, las escondidas, el bebeleche y saltar la cuerda forman parte de esta propuesta, integrada por piezas diseñadas para ser apreciadas también a través del tacto.

Además de recuperar el valor cultural del juego como un espacio de convivencia, aprendizaje e imaginación, la muestra pone énfasis en la inclusión y la accesibilidad.

La exposición reúne el trabajo de artistas con trisomía 21, autismo, discapacidad intelectual moderada y TDAH, así como de artistas plásticos, en una propuesta que invita a reflexionar sobre la memoria colectiva y la importancia de construir espacios culturales cada vez más incluyentes.

Exposiciones en el Museo de las Artes Populares (MAP) de Jalisco

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