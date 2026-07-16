Cocodrilo de 2 metros, capturado en laguna del municipio de Magdalena

FOTO: Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Magdalena

Un cocodrilo de dos metros de largo que había sido visto surcando las aguas de la laguna de Ojo Zarco, en el municipio de Magdalena, fue atrapado por elementos de la Unidad de Protección Civil y Bomberos de Magdalena (PCyBM), con apoyo de los pobladores.

El reptil -según se anunció- será entregado a la Unidad de Acopio y Rescate de Fauna Silvestre de Tlajomulco de Zúñiga.

“Esta mañana (de miércoles), desde muy temprano, elementos de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Magdalena, en coordinación con pobladores de la Delegación La Quemada, de Magdalena Jalisco, y de Ojo Zarco, montaron un operativo en la laguna de la Delegación de Ojo Zarco, para capturar un cocodrilo que había sido avistado en días recientes", indicó en sus redes sociales la PCyBM.

La corporación municipal precisó que “después de casi seis horas de labores, se logró la captura de un ejemplar de más de dos metros de largo, sin que se registraran incidentes con la población ni con el personal participante”.

Los rescatistas de Magdalena entablaron comunicación con la Unidad de Acopio, Salud Animal y Rescate de Fauna Silvestre de Tlajomulco de Zúñiga, “para coordinar la entrega y resguardo del ejemplar conforme a los protocolos correspondientes”.

La PCyBM dijo que exhorta a la población a reportar de inmediato cualquier avistamiento de fauna silvestre que represente riesgo a los teléfonos 911 o 386 744 1440.