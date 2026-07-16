Sigue crimen organizado operando en Teocaltiche; desaparecen 3 vecinos

Desaparecido en Teocaltiche, Jalisco

Antonio de Jesús Silvestre Gómez, de 41 años; Érick Arturo Gómez Aguilera, de 21, y José Manuel Gómez Núñez, de 19, -todos familiares entre sí- son buscados por la Fiscalía de Jalisco, luego de que se ignora su paradero desde hace más de un mes; los tres son vecinos de Teocaltiche y existe fuerte sospecha de que la delincuencia organizada se los llevó.

La Vicefiscal Especializada en Personas Desaparecidas, Blanca Trujillo Cuevas, indicó que lamentablemente uno de ellos estaba involucrado en el comercio de “sustancias ilícitas” y que esa es la línea de investigación que se sigue para procurar que el caso se aclare.

Desaparecido en Teocaltiche

La funcionaria señaló que los hombres desaparecieron en lugares y circunstancias diferentes; el primero recibió una llamada el 8 de junio y salió enseguida en motocicleta diciendo que iba a un mandado y ya no regresó.

Los otros desaparecieron el 13 de junio, pero se hallaban en sitios diversos; incluso uno de ellos estaba jugando videosjuegos con un amigo cuando un comando irrumpió en la finca y tras preguntar por su apodo lo sacó de la casa por la fuerza.

El otro fue privado de la libertad ese día por un grupo armado. A más de un mes nada se conoce sobre su paradero.

Desaparecido en Teocaltiche

Como parte de las indagatorias se han cateado tres fincas, según informó Blanca Trujillo, a la par de otras diligencias tendientes a encontrarlos, pero aún no ha habido éxito.

La vicefiscal descartó que en el municipio se esté presentando una ola de desapariciones, aunque reconoció que este tipo de casos no han podido ser totalmente erradicados y que la autoridad en ocasiones no tiene en el radar ciertos casos porque los familiares optan por no presentar la denuncia.