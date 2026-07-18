Ixtlahuacán buscará récord con el dulce de membrillo más grande del mundo en su Festival Internacional

Con el objetivo de fortalecer la identidad cultural, impulsar la economía local y posicionar a Ixtlahuacán de los Membrillos como un referente internacional en torno a su principal producto agrícola, del 31 de julio al 2 de agosto se llevará a cabo la décima edición del Festival Internacional del Membrillo, una de las celebraciones gastronómicas y culturales más importantes de Jalisco.

décima edición del Festival Internacional del Membrillo

El evento tendrá como momento estelar el intento por obtener un Récord Guinness con el dulce de membrillo más grande del mundo, una pieza artesanal de más de una tonelada que será elaborada por productores, cocineras tradicionales y familias del municipio.

La verificación oficial se realizará el sábado 1 de agosto en la explanada del Centro Histórico, donde más de 500 personas participarán en la elaboración del gigantesco dulce bajo los lineamientos establecidos por Guinness World Records. Con ello, el municipio buscará superar la marca alcanzada en 2015, cuando produjo un dulce de mil 100 kilogramos que no fue registrado oficialmente.

Durante la presentación oficial del festival participaron Francisco Iñiguez, representante del Presidente Municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos; Antonio Fierros, director de Cultura del municipio; Soledad Hernández, delegada de Ciudades Hermanas, y Allen Vladimir Gómez Ruiz, director de Desarrollo Cultural y Artístico de la Secretaría de Cultura de Jalisco.

décima edición del Festival Internacional del Membrillo

Más allá del intento por romper un récord mundial, el festival se ha consolidado como una plataforma para preservar las tradiciones, promover a los productores locales y proyectar internacionalmente al municipio a través del membrillo, fruto que durante décadas ha dado identidad a la región y ha impulsado su actividad económica.

Durante los tres días se ofrecerán más de 70 actividades gratuitas, entre ellas conciertos, talleres, exposiciones, concursos, degustaciones, rutas productivas, muestras gastronómicas, espectáculos folclóricos y actividades familiares.

La inauguración será el viernes 31 de julio con un desfile de más de una decena de carros alegóricos inspirados en la historia, la arquitectura y la mitología griega, encabezado por representaciones de Chania, en la isla de Creta, ciudad invitada de honor de esta edición.

Como parte de su crecimiento internacional, el festival contará con la presencia de autoridades y representantes culturales de Chania, Grecia, además de delegaciones de Haití y Codognè, Italia, quienes se integrarán a las actividades de la denominada Ruta Internacional del Membrillo, una iniciativa que busca fortalecer la colaboración entre ciudades productoras de esta fruta y preservar una tradición compartida en distintas regiones del mundo.

El programa también contempla catas de bebidas elaboradas con membrillo, talleres para aprender la elaboración artesanal del dulce, exposiciones de pintura y fotografía, concursos gastronómicos, actividades deportivas y conciertos para públicos de todas las edades.

décima edición del Festival Internacional del Membrillo

Además, hasta el 28 de julio permanecerá abierta la convocatoria para participar en siete concursos relacionados con la producción y transformación del membrillo. Las categorías incluyen dulce tradicional, panadería y repostería, gastronomía internacional, menú degustación, mixología, fotografía y el concurso del membrillo más pesado, con una bolsa conjunta superior a 60 mil pesos en premios.

La expectativa para esta edición es recibir entre 145 mil y 150 mil visitantes, quienes generarían una derrama económica superior a 130 millones de pesos, beneficiando a productores, artesanos, comerciantes, restauranteros, hoteles y prestadores de servicios turísticos del municipio y la región.

A diez años de su creación, el Festival Internacional del Membrillo se ha convertido en un escaparate que combina gastronomía, cultura, turismo y desarrollo económico, consolidándose como uno de los eventos más representativos de Jalisco dedicados a la promoción de un producto agrícola con profundo arraigo e identidad.

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