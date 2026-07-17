Acepta Comisión de Salud observaciones del Colegio de Psicólogos sobre reforma a Ley de Salud Mental

Mónica Magaña, presidenta de la Comisión de Salud del Congreso. Acepta las críticas.

La Comisión de Salud del Congreso, que preside la diputada Mónica Magaña Mendoza, aprobó dar trámite legislativo a la solicitud que le hizo el Colegio de Profesionales de la Psicología del Estado de Jalisco, relacionado con la reforma a la Ley de Salud Mental y Adicciones.

El organismo de profesionales expresó su preocupación por la propuesta de incorporar un capítulo sobre servicios tanatológicos, al considerar que no incluye un análisis del impacto presupuestal que implicaría su aplicación. Advirtió que, sin recursos adicionales, las nuevas obligaciones podrían afectar la prestación de los servicios de salud mental.

Al respecto, la legisladora de MC señaló que coincide con el Colegio de Profesionales de la Psicología, y dijo que el primer paso es crear el capítulo de servicios de acompañamiento en tanatología y luego se buscará asignarle presupuesto.

“Frente a esa problemática coincido con el Colegio de Psicólogos. El mayor reto será la operación de esta Ley. ¿Cuál es nuestra postura?, igual que lo hemos hecho con cáncer, con diabetes, hoy con autismo, que la ley te permite la obligación hacia el estado y entonces la obligación en el presupuesto que debemos de autorizar en el Congreso para ver cómo sí. A lo mejor empiezas con una muestra, como hicimos diabetes tipo 1, iniciamos con 200 niños, era una muestra, pero ese te permitió arrancar”, explicó.

El Colegio de Profesionales de la Psicología solicitó participar en las mesas de análisis y en un equipo técnico del Consejo Estatal de Salud Mental y Adicciones (CESMA) Jalisco, para aportar su experiencia, así como conocer si dicho organismo ya emitió una opinión técnica sobre la iniciativa.

Mónica Magaña dijo que es importante que desde el estado se otorgue acompañamiento psicológico a las personas que sufrieron una pérdida de un ser quierido.

“Si nosotros logramos esta aprobación podríamos decir ‘ya esté aprobada la ley, entonces, se requiere presupuesto. ¿Cuánto presupuesto vamos a destinar para que esto arranque?, pero no funciona al revés, porque hoy ni siquiera está incluido en la ley. Para que exista la obligación de algo tan esencial como es una muerte digna”, dijo.

La sesión de trabajo de la Comisión de Salud contó con la participación de las diputadas Candelaria Ochoa, Valeria Ávila Gutiérrez y Yussara Canales González, así como el legislador Isaías Cortés.