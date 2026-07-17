El Copred realizará el primer diagnóstico sobre discriminación en Jalisco

Integrantes del Consejo para Prevenir la Discriminación , junto con el subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Bayardo Pérez Arce.

Se realizará en Jalisco el primer diagnóstico sobre discriminación. Ese fue un acuerdo que se tomó en la segunda sesión del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Copred).

El Consejo sesionó en la Subsecretaría de Derechos Humanos del gobierno de Jalisco, tras de que el Congreso local eligió a los ciudadanos que conforman esa instancia, esto, tras varios años sin integrarse.

En México, 23% de la población mayor de 18 años declaró haber sufrido discriminación. Las principales causas a escala nacional son la forma de vestir, el peso o la estatura y las opiniones políticas. La Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis) identifica grupos vulnerables como la población LGBT, afrodescendientes y personas con discapacidad.

Con el diagnóstico local se conocerá a detalle si existe mayor discriminación en Jalisco, que en el promedio nacional. Los datos de la Enadis realizada en 2022 establecen que nuestra entidad ocupa el quinto lugar entre las entidades de mayor discriminación. El listado lo encabeza Yucatán con 32%, le siguen Puebla y Querétaro con 30%, la Ciudad de México con 29% y Jalisco con 27%, en quinto sitio.

Con el estudio local, se busca consolidar políticas públicas basadas en evidencia que erradiquen las barreras de desigualdad.

El instrumento marca un precedente fundamental respecto a cómo se elaboran y evalúan las políticas públicas en materia de igualdad, al proporcionar información precisa y datos estadísticos sobre los obstáculos y necesidades vigentes para el acceso a los servicios y programas.

Para garantizar que el estudio refleje la pluralidad del estado, el diseño estructural del diagnóstico prevé, de manera transversal, el análisis de diez grupos prioritarios, que son los siguientes:

Mujeres

Personas con discapacidad

Personas en situación de movilidad (migrantes)

Diversidad sexual

Pueblos originarios

Personas en situación de calle

Personas con VIH+

Personas en proceso de reinserción social

Personas adultas mayores

Juventudes.

Los trabajos de la segunda sesión fueron liderados por Alberto Bayardo Pérez Arce, subsecretario de Derechos Humanos, en coordinación con Viviana Daniela Arce Corona, directora estatal de Diversidad Sexual.

“Somos el primer gobierno en la historia de Jalisco en diseñar un diagnóstico en discriminación en la entidad”, destacó el subsecretario.

Este encuentro representó la primera sesión formal donde se sumaron las consejerías ciudadanas del organismo, tanto titulares como suplentes.