Avanza digitalización de rutas de transporte público

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La Secretaría de Transporte (SETRAN) concluyó la primera fase de actualización digital de las rutas de transporte público, con lo que 275 recorridos ya están disponibles en Google Maps mediante información estática. Este avance forma parte del compromiso asumido en marzo por el gobernador Pablo Lemus Navarro con la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), encabezada por Fernanda Romero, para modernizar el sistema y facilitar la planeación de traslados.

La alianza estratégica entre SETRAN y Ualabee, empresa socia de Google, permitirá que las y los usuarios identifiquen las rutas más convenientes y organicen sus desplazamientos en el Área Metropolitana de Guadalajara y otras zonas del estado.

El secretario de Transporte, Diego Monraz Villaseñor, destacó que este es el primer paso hacia la integración de información en tiempo real:

“Ya está lista la primera etapa. Las primeras 275 rutas y vías han sido actualizadas y ubicadas en Google Maps. En esta misma aplicación, a partir de ahora, vas a comenzar a ver tus rutas de transporte público, en donde viene la unidad, en cuanto tiempo va a llegar al punto donde lo deseas tomar, en tiempo real.”

Primera etapa: actualización GTFS

La digitalización se realizó bajo el estándar internacional GTFS, que concentra recorridos, paradas y horarios para consulta en aplicaciones de movilidad.

Segunda etapa: geolocalización en tiempo real

Actualmente se realizan pruebas en rutas como la T14B, las troncales de Mi Macro Calzada y la C123-V1. La meta es que todo el parque vehicular pueda consultarse en tiempo real en los próximos meses, optimizando la experiencia de viaje y reduciendo tiempos de espera.

Integración con Waze

Como parte de la estrategia, SETRAN trabaja en la incorporación de alertas viales en Waze para informar sobre incidentes y afectaciones en las vialidades.

Impacto estatal

Con esta innovación, Jalisco será el primer estado del país en lograr la digitalización integral de su transporte público masivo y colectivo, fortaleciendo la movilidad mediante herramientas tecnológicas que promueven un servicio más eficiente, accesible y conectado.