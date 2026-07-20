Cultura Guadalajara abre convocatorias para talleres de lectura, escritura y literatura en agosto

Con una oferta dirigida tanto a personas que desean iniciarse en la escritura como a lectores, libreros y promotores culturales, Cultura Guadalajara abrió las convocatorias para participar en una serie de talleres y seminarios que se realizarán durante agosto y los meses posteriores en distintos recintos del Centro Histórico.

Talleres (Cortesía)

Las actividades se desarrollarán en espacios como la Biblioteca Larva, el Museo de la Ciudad, el Museo del Periodismo y las Artes Gráficas (MUPAG), la Librería José Barba y la Biblioteca del Centro Cultural Atlas, con inscripción gratuita mediante formularios en línea.

Entre las propuestas destaca “Primeros auxilios para tu poema”, un taller impartido por el poeta Ángel Vargas, dirigido a quienes escriben poesía y buscan fortalecer sus textos a través de la lectura crítica, el análisis y la reescritura. Se llevará a cabo los días 14 y 15 de agosto en la Biblioteca Larva.

La programación también contempla el Seminario de literatura fantástica, coordinado por Vanesa García Leyva, que se desarrollará del 5 de agosto al 14 de octubre con sesiones semanales en la Biblioteca Larva. El curso propone un acercamiento a este género literario mediante el análisis y la reflexión de sus principales características.

Otra de las actividades es el seminario “Hacia una Guadalajara intercultural”, organizado por Jóvenes Indígenas Urbanos (JIU), que se realizará entre agosto y noviembre en el Museo de la Ciudad. A lo largo de ocho sesiones se abordarán temas como los derechos de los pueblos originarios en contextos urbanos, el racismo y la discriminación, la preservación de las lenguas indígenas y la construcción de una ciudad más intercultural.

Para quienes trabajan en el ámbito editorial, Cultura Guadalajara ofrecerá un Taller para libreros, impartido por Carlos Armenta, del 8 de agosto al 5 de septiembre en el MUPAG. El programa abordará el ecosistema editorial, el papel de las librerías independientes, estrategias de mediación lectora, aspectos legales y económicos del sector, así como la curaduría de acervos y la colaboración entre bibliotecas y librerías.

La oferta incluye además “Monstruillos de papel”, un taller de lectura dirigido a infancias que se llevará a cabo los sábados 1 y 8 de agosto en la Librería José Barba, así como “La biblioteca del mundo”, un círculo de lectura libre para personas mayores de 17 años que tendrá sesiones de agosto a octubre en la Biblioteca del Centro Cultural Atlas.

Las personas interesadas pueden consultar las convocatorias e inscribirse en línea a través de los formularios habilitados por Cultura Guadalajara para cada actividad, hasta completar el cupo disponible.