Luz de Esperanza logró visibilizar el problema de desapariciones durante el Mundial

este domingo hubo pega de fichas de búsqueda, en el Centro de Zapopan.

Pese a que la mayoría de las personas enfocó su atención al Mundial de Futbol, el colectivo Luz de Esperanza logró visibilizar la crisis de 130 mil desparecidos en todo el país, al transformar las fichas de búsqueda en tarjetas similares a las del álbum Panini

Héctor Flores, cofundador del colectivo Luz de Esperanza, encabezó la pega de cédulas de búsqueda en Zapopan Centro. Ahí, hizo un balance de la campaña que diseñaron a la par del Mundial, que incluyó también la realización de cascaritas de futbol por la memoria.

Las fichas de desaparecidos con los uniformes de México, inundaron los bolardos frente a los Arcos de Zapopan.

“Adoptar esta cédula como el álbum Panini fue un acierto, tuvo mucho impacto nacional e internacional. Sí, muchas personas que andaban dispersas o que no tenían mucho conocimiento del tema, se empezaron a acercar, porque pensaron que eran jugadores de futbol y ya vieron que eran personas desaparecidas. Yo creo que fue algo muy bueno, esta visibilización para que realmente todos sepamos la situación que estamos viviendo en Jalisco y en el país es muy importante y fue de gran ayuda”, expresó el activista.

Tras el fin del Mundial de Futbol, Héctor Flores hizo un llamado para que la sociedad se involucre en el tema de las personas desaparecidos y ejerza presión a las autoridades municipales, estatales y federales, para que hagan su trabajo y cumplan con su responsabilidad.

“El tema de la desaparición forzada si no lo comprendemos de que todos somos parte de un todo, todos tenemos que luchar para erradicar la desaparición forzada en el país, la sociedad civil organizada y medios de comunicación, no vamos a poder salir. No es un tema que solo le compete al gobierno, aunque el gobierno y el crimen organizado participan en la mayoría de los casos, directamente en la sustracción, es algo que nos compete a todos y ojalá este espacio nos ayude a seguir avanzando”, precisó.

El colectivo Luz de Esperanza subrayó que la desaparición forzada es un delito de lesa humanidad y una sola desaparición tendría que afectar a toda la familia humana. Sin embargo, en Jalisco y en el país desaparecen decenas de personas todos los días y parece que afecta solo a las familias. “No esperemos a tener un desaparecido en casa, no esperemos que sea nuestro hijo, nuestra esposa, hay que atender el problema desde ahora”, finalizó.