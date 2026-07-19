Más de 30 mil personas asistieron a ver la final del Mundial en el cierre del Fan Festival

Largas filas de ingreso se formaron en la avenida Hidalgo, a la altura del mercado Corona.

El partido de la Gran Final Mundialista entre España y Argentina reunió a 33 mil personas en la plaza de la Liberación, en el centro de Guadalajara.

Desde antes de las 11.30 de la mañana, hubo grandes filas para ingresar al sitio, que desde el 11 de junio concentró a más de 500 mil visitantes, quienes gritaron goles, porras, hicieron volar por los aires a decenas de personas y que convivieron con el pretexto del futbol.

Emanuel Vital, de raices argentinas, nacido en México, acudió al Fan Festival, junto con dos amigos. Su preferencia era hacia el equipo de Lionel Messi. El seguidor de la albiceleste expresó que acudió al centro de Guadalajara, por el ambiente que se vivió durante todo el Mundial.

“Vine por el ambiente, yo creo que esta sede de aquí de Guadalajara, jamás desilusionó. Fue la mejor sede que tuvo México, la verdad. El ambiente fue una joya. Sí, vine a los partidos de México, vine al anterior de Argentina en la semifinal y la verdad es inigualable, lo que se vive acá, el ambiente, es tremendo”, precisó.

Nicolás, otro aficionado de Argentina, es mexicano pero vistió la playera albiazul para acudir al centro de la ciudad.

“Muchos me dicen que soy vendepatrias. Nada que ver. México primero es mi país, aquí nací y lo quiero muchísimo, pero si lo eliminan me quedón con América y quiero que la copa se quede en América y apoyo a Argentina con todo el corazón. Yo quiero a Argentina mucho en el futbol y en todo”, dijo.

De Sinaloa llegó a Guadalajara, Nicolás -de raíces españolas- y que se puso el uniforme de la Furia española para apoyar a ese equipo.

“Vengo de Culiacán y vine acá a visitar a mis tios y a ver la final, con ellos. Venimos acá al Fan fest y a pasarla bien, un ratito a apoyar a Españita, que es nuestra segunda patria. Primero que nada, vengo de familia española real y siento que Messi ha ganado mucho y ya que le deje tantito más a la gente para mi”, enfatizó.

El Fan Festival cerró sus puertas y el centro de Guadalajara poco a poco regresará a la normalidad.

La presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, supervisó el operativo de seguridad en el cierre del Fan Festival, donde no hubo problemas.