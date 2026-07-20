Etnias locales participarán en consulta en el Congreso de Jalisco

. Verónica Jiménez diputada de MC es una de las impulsoras de las reformas.

Representantes y autoridades de los pueblos originarios de Jalisco acudirán a una consulta al Congreso local sobre la reforma al artículo 4º de la Constitución del Estado de Jalisco, en materia de derechos de las etnias.

La asamblea se realizará este miércoles 22 de julio, en la sede de la Legislatura, convocada por las comisiones de Derechos Humanos y Pueblos Originario y Puntos Constitucionales.

La diputada de MC, Verónica Jiménez, impulsora de las reformas, explicó que fueron invitados representantes de las etnias wixárika (región Norte) y nahua (región Sur), así como de las comunidades indígenas residentes en el Área Metropolitana de Guadalajara.

“Vienen los wirrárikas, los nahuas, vienen los purépechas, lo otomíes, los pueblos de Moya, de Lagos de Moreno, vienen todos los pueblos y comunidades indígenas. Me confirmó el rector de la Universidad Intercultural Wixarika de la zona Norte. Viene nuestro diputado Emilio Laurencio, nuestro primer diputado wixárika va a estar aquí. Yo de verdad celebro la voluntad que han tenido, entendiendo que esta iniciativa la construimos con ellos, que no es de autoría propia”, precisó.

Son tres las iniciativas de reformas a la carta magna estatal presentadas por Verónica Jiménez (MC), Alejandro Barragán (Morena) y Aurelio Fonseca (PRI).

La reforma de Jalisco busca “armonizar” los cambios que se hicieron ya a la carta magna a escala federal, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, otorgándoles derechos a la libre autodeterminación, autonomía, autogobierno y respeto a sus sistemas normativos y territorios.

“Se hizo un trabajo muy serio, no nos robamos la iniciativa de nadie, no agarramos la federal y la copiamos tal cual. Hicimos un trabajo muy serio, está completamente armonizada, completamente regionalizada a nuestros pueblos y eso es lo que nos ha permitido transitar con la iniciativa, que en el 80 o 90% será la que determine la reforma. Y con esa disposición vienen los pueblos. Vienen muy motivados, están muy contentos y yo también estoy muy contenta”, dijo Verónica Jiménez.

La idea es que estas reformas que protegen sus tierras, lenguas, conocimientos y prácticas culturales, queden aprobadas este mismo año.

Estas reformas tienen un antecedente de más de 20 años y todo indica que por fin esta vez sí se aprobarán, dado las consultas que ya sean hecho con las etnias jaliscienses.