Bomberos Zapopan alistan la 11ª Carrera Vertical “Sube con Causa” para apoyar a niñas y niños con quemaduras

Como parte de las actividades por el Día Nacional del Bombero, el Gobierno de Zapopan y la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos anunciaron la 11ª Carrera Vertical Bomberos Zapopan “Sube con Causa”, cuya recaudación será destinada a la atención de niñas, niños y adolescentes en recuperación por quemaduras.

Bomberos (Cortesía)

La competencia se llevará a cabo en agosto y consistirá en ascender los 16 niveles de la Torre Armstrong. Desde su creación en 2016, el evento combina el reto físico propio de la labor bomberil con una causa social, al reunir recursos para tratamientos médicos especializados.

El titular de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, Mario Alberto Espinosa Ceballos, destacó que gracias a las ediciones anteriores se ha beneficiado a más de 3 mil niñas y niños, por lo que este año se busca superar la participación de mil 700 competidores.

Por su parte, el médico de la Unidad de Niñas, Niños y Adolescentes con Quemaduras, Jesús Nezahualcóyotl Briseño Villanueva, señaló que los recursos obtenidos permitirán fortalecer la atención integral que reciben los pacientes, tanto física como psicológicamente.

La secretaria de Gobierno de Zapopan, Graciela de Obaldía Escalante, invitó a la ciudadanía a sumarse al evento, al destacar que además de la carrera habrá actividades recreativas para toda la familia.

De acuerdo con las autoridades, cada año más de 200 niñas y niños son atendidos por quemaduras en la Zona Metropolitana de Guadalajara, mientras que la atención especializada puede representar un costo de hasta 20 mil pesos diarios por paciente.

En esta edición, la Carrera Vertical incorporará nuevas organizaciones benefactoras para ampliar la recaudación y beneficiar a un mayor número de pacientes, además de promover la prevención de accidentes y reconocer la labor que realizan diariamente las y los bomberos.