En forma unánime, el Congreso local aprobó 80% de descuento a usuarios del SIAPA, por agua sucia

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Después de casi cinco horas de negociaciones para llegar a un acuerdo, las ocho bancadas parlamentarias del Congreso de Jalisco votaron en forma unánime que se aplique descuento de 80% a los usuarios que reciben agua sucia del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).

La sesión extraordinaria para votar ese único tema, se convocó para comenzar a las 9 de la mañana, sin embargo, arrancó hasta las 13.33 horas.

Las diferencias entre las bancadas de MC y el PVEM con el bloque opositor –encabezado por Morena- se centraron cuántas colonias deberían recibir el descuento de 80% en el consumo de agua.

MC defendía que eran poco más de 200 y la oposición argumentaba que eran más de 600 colonias, trascendió.

Al final, se acordó que el listado de colonias con derecho al beneficio se integrará con las quejas que ha recibido la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) y los reportes que tiene el propio SIAPA. De ello, habló la secretaria de la Mesa Directiva, Adriana Medina, al leer el dictamen:

“La Comisión Estatal de Derechos Humanos remitirá al Congreso del Estado de Jalisco y al SIAPA dentro de los ocho días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, la información relativa a las colonias respecto de las cuales se hayan presentado quejas relacionadas al desabasto y calidad del agua correspondientes al periodo comprendido del 6 de diciembre de 2024 a la fecha de la revisión de la información”, precisó la legisladora emecista.

. Andrea Fausto de león, diputada del PRI y presidenta del Congreso.

De esta forma, el descuento se aplicará al periodo que corresponde a la gestión del gobernador Pablo Lemus, desde el 6 de diciembre de 2024 hasta finales del presente año.

Para hacer válido el descuento, el SIAPA publicará el listado de colonias y los ciudadanos podrán hacer válido el beneficio en las oficinas del organismo operador del agua.

La diputada de MC y presidenta de la Comisión de Hacienda, Gabriela Cárdenas, dijo que el descuento se hará válido a los hogares y pequeños comercios y negocios, con consumos menores de 25 metros cúbicos de agua.

“También se incluye a las micro, pequeñas y medianas empresas buscando apoyar a todas las colonias de los comercios y no dejándolos fuera, porque en un inicio se estaba proyectando que solo fuera casa habitación y lo que buscamos es incluir también a los pequeños comercios. No los segmentamos, pero esta reflexión surge en el sentido de que hay muchos comercios que dependen del agua y que el comprar garrafones adicionales, se incrementaría el costo que tienen los comercios”, explicó.

A los usuarios que pagaron la tarifa anual por adelantado, el SIAPA les dejará un saldo a favor para el consumo futuro de agua.

Por su parte, la diputada del PAN, Claudia Murguía Torres, impulsora del descuento de 80%, dijo que estarán vigilantes de que el SIAPA cumpla con el acuerdo y que no ponga trabas para hacer válido el beneficio.

.¡Quedaron satisfechos con el acuerdo?, se le preguntó a Murguía.

-Satisfechos vamos a quedar cuando le apliquen el descuento en automático a las personas en su casa. Espero que el SIAPA no nos salga con una treta o con una artimaña como la que nos ha aplicado antes, con descuentos que ya hemos aprobado aquí y luego los hacen de difícil o imposible ejecución. Tratamos de dejar en la medida de los acuerdos que se alcanzaron a lograr, tener la posibilidad de que este Congreso contraste la información que tiene la CEDHJ, la cual tendría que hacernos llegar en un máximo de ocho días”, precisó la legisladora panista.

La Legislatura también aprobó descuentos de 100% en recargos y multas a los usuarios morosos. Este beneficio estará vigente hasta el 31 de octubre de este año.

La sesión del Congreso duró apenas 20 minutos porque los legisladores acordaron no debatir en la tribuna legislativa.