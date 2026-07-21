Inaugura Tlajomulco nuevo Mercado Municipal de San Sebastián el Grande

El Ayuntamiento de Tlajomulco inauguró el nuevo Mercado Municipal de San Sebastián el Grande, una obra en la que se invirtieron 65 millones de pesos y que busca ofrecer mejores condiciones para comerciantes y consumidores de esta delegación.

El edificio cuenta con casi 3 mil metros cuadrados de construcción e incorpora 44 espacios comerciales, área gastronómica, plazoletas, estacionamiento, zona de carga y descarga, sistema contra incendios e infraestructura con accesibilidad universal.

Durante la inauguración, el presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, afirmó que el proyecto responde al crecimiento de la comunidad y a una demanda de varios años.

“Hoy venimos a cumplir con un compromiso, con una demanda de muchos años. Hoy venimos a reafirmar nuestro compromiso con San Sebastián el Grande. Hoy venimos a decir que creemos mucho en que los mercados municipales juegan un papel fundamental en nuestra sociedad, no solo para reactivar el comercio y generar identidad, sino para hacer comunidad entre todas y todos”, expresa.

“Por eso, para nosotros, esta es una de las obras más emblemáticas de esta primera etapa de la administración, en la que ya tenemos una inversión que rebasa los 300 millones de pesos aquí, en San Sebastián el Grande. Amor con amor se paga”, añade.

Nuevo Mercado San Sebastián el Grande, Tlajomulco (CHAFF/Gobierno Tlajomulco)

El director de Obras Públicas, Celso de Jesús Álvarez Solórzano, explicó que el mercado fue construido sobre un terreno de casi una hectárea y cuenta con una estructura diseñada para cumplir con los estándares de seguridad estructural.

“Es un terreno de casi una hectárea, con casi tres mil 400 metros cuadrados de construcción. Es una construcción a base de concreto y acero; son zapatas aisladas que reforzamos con algunas contratrabes”, explica.

“Esto nos ayuda a que, en caso de sismos y asentamientos, las columnas no cedan. Es un diseño para sismos de gran magnitud; es un espacio completamente seguro y que cumple con la norma. Tenemos casi 75 mil kilos de acero, es decir, 75 toneladas aplicadas en este espacio; casi mil 500 metros cúbicos de concreto y una explanada interior que nos ayuda a distribuir toda la parte de los locales. Son 36 locales y ocho isletas que funcionan para diferentes tipos de actividades”, detalla.

El coordinador general de Gestión del Territorio y Obra Pública, René Caro Gómez, señaló que el nuevo mercado busca recuperar este tipo de espacios como puntos de encuentro para la comunidad, además de impulsar el comercio de proximidad.

De acuerdo con el Ayuntamiento, en una segunda etapa se contempla ampliar el andador y el estacionamiento del mercado.