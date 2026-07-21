Reporta Tlaquepaque inversión de más de 320 mdp para atender fallas en la red hidráulica

El Gobierno de San Pedro Tlaquepaque informó que ha invertido más de 320 millones de pesos en obras y acciones relacionadas con agua potable, alcantarillado, drenaje pluvial e infraestructura hidráulica para atender afectaciones en el municipio derivadas de fallas en la red operada por el SIAPA.

La presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura, señaló que los recursos se han destinado a la reparación del socavón de la calle Rayón, obras de agua potable y alcantarillado, rehabilitación de pozos, desazolves y mantenimiento de infraestructura hidráulica.

Pérez Segura anuncia que rechaza la solicitud del organismo para utilizar a la policía municipal en procedimientos de embargo contra usuarios morosos, al considerar que al dotar de agua tóxica a la población, se están violando los derechos humanos de casi de cuatro millones de personas.

“El Siapa pretende que Tlaquepaque le ayude a embargar a usuarios con adeudos solicitando el apoyo de la policía municipal. Nos parece inmoral que, en medio de una crisis de agua, se quiera utilizar la fuerza pública para cobrarle al pueblo, cuando existen colonias sin servicio, con agua de mala calidad y una violación permanente a los derechos humanos de cerca de cuatro millones de personas”, menciona.

La alcaldesa indicó que el municipio también mantiene un programa de suministro gratuito de agua para colonias afectadas por desabasto o mala calidad del servicio. Precisó que actualmente alrededor de 70 colonias presentan problemas de falta de agua o reciben agua turbia en las zonas atendidas por el Siapa.

Para enfrentar esa situación, el Ayuntamiento opera 24 pipas y ha instalado 55 cisternas con capacidad de 10 mil litros cada una, mediante las cuales se han distribuido aproximadamente 15 millones de litros de agua provenientes de 22 pozos ubicados en el municipio.

Pérez Segura señaló que estas acciones buscan garantizar el abasto mientras se resuelven los problemas de infraestructura que afectan el suministro en distintos puntos de Tlaquepaque.