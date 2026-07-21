Revisan en el Congreso la figura legal de interdicción en Jalisco

Al micrófono, la magistrada Consuelo del Rosario González Jiménez, durante la mesa de diálogo con diputados y organizaciones de la sociedad civil.

La figura de interdicción en Jalisco está en revisión, dado que se trata de una condición legal que restringe los derechos de las personas con discapacidad.

La interdicción es el acto mediante el cual un juez declara que una persona no puede gobernarse a sí misma debido a una incapacidad física o mental.

El legislador de Morena, Alejandro Barragán Sánchez, informó que se realizó una mesa de consulta sobre el tema solicitada por el Consejo de Instituciones para el Desarrollo Social (CIDES), para escuchar a las organizaciones sociales, al Colegio de Notarios, a académicos de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y a la magistrada del Supremo tribunal de Justicia del estado (STJE), Consuelo del Rosario González Jiménez.

“Lo que se va a hablar es precisamente que esas organizaciones de la sociedad civil han encontrado en esta condición, un riesgo de que pudiera haber conflicto de intereses o de que los tutores o las personas que están acompañando a estas personas con discapacidad pudieran no estar atendiendo realmente los intereses, los deseos y el derecho de las personas con discapacidad. La idea es no eliminarlo por completo, pero sí regularlo para que aquellas personas que sí puedan expresar su voluntad, lo hagan y se retire el estado de interdicción”, precisó.

Desde febrero pasado, se presentó una reforma al Código Civil del Estado de Jalisco, con el objetivo de armonizar artículos sobre la interdicción, la cual fue presentada por el legislador Alejandro Barragán.

Además de la iniciativa que presentó el diputado Barragán, presentaron otras iniciativas la diputada del PRI, Alondra Fausto y el legislador del PAN, Isaías Cortés.

La presidenta del CIDES, Socorro Piña Montiel, dijo que la figura de interdicción debe revisarse y adecuarse en Jalisco, para evitar abusos de parte de familiares o tutores.

“Las entidades tenemos la posibilidad de enriquecer la propuesta nacional con lo que sabemos que en Jalisco está haciendo falta y que quizás que ese Código es general para todo el país y en cambio aquí estaríamos poniendo el sello en donde las personas que han sido sujetas de interdicción, o las próximas, al cumplir la mayoría de edad que tengan diferentes opciones de atención tanto por parte del poder Ejecutivo, como del Legislativo”, dijo.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) señaló que el sistema jurídico prioriza los modelos de apoyo y salvaguardas para respetar la autonomía de las personas con discapacidad en lugar de la sustitución total de su voluntad.