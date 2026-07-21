Mamás cuidadoras piden acceso seguro a medicinas derivadas de la Cannabis para sus hijos

El diputado Enrique Velázquez, Mily Cruz, representante de Familias y Retos extraordinarios AC y Ericka Sevilla, mamá de Montse y activista.

Madres cuidadoras de pacientes con epilepsia y otras enfermedades neurológicas exigen que se les respete el derecho a la salud de sus hijos, ya que por ignorancia, prejuicios o corrupción, no tienen acceso a medicamentos derivados del cannabis.

Además, reclaman que en México las empresas farmacéuticas aún no hayan desarrollado esa industria que en Estados Unidos genera millonarias ganancias.

Mily Cruz, mamá de Eddy, explicó que tiene que viajar a Colombia cada seis meses para conseguir la medicina para su hijo. Sin embargo, en la aduana del aeropuerto se la han decomisado lo que ha afectado la salud del paciente.

“¿Qué es lo que pasa aquí? Que hay un tipo de corrupción entre las aduanas y la Guardia Nacional que nos piden dinero para poder pasar este medicamento, que obviamente no está etiquetado y por el que no tenemos por qué pagar ningún impuesto. Yo viajo con mis documentos personales, con los documentos del niño, porque Eddy es un niño que tiene 11 años de edad, que no camina, que tiene luxación de cadera y no puede viajar tantas horas, entonces, yo viajo con sus documentos y su receta, una receta expedida por un médico certificado que viene marcada con código de barras, justo como lo específica el reglamento”, explicó la señora Mily.

Las madres cuidadoras le pidieron al diputado Enrique Velázquez que los siga respaldando en su lucha – que emprenden desde hace 13 años- y que el Congreso de Jalisco le exija a la Cámara Federal que armonice las reglas y mecanismos para la importación de estos tratamientos y evitar que sean decomisados en las aduanas.

El diputado de Hagamos, Enrique Velázquez, señaló que se insistirá para que exista empatia de la sociedad y sobre todo de las autoridades.

“Se han desarrollado algunos medicamentos que obliga a las familias a tener que ir por el medicamento de sus hijos a otros países. Para este caso, este medicamento se puede obtener en Estados Unidos, donde cuesta 35 mil pesos para el tratamiento de 21 días y en Colombia ese medicamento cuesta alrededor de 1,800 pesos. Sin embargo, aquí en México no lo podemos hacer”, lamentó el legislador.

El diputado local anunció que presentará un exhorto al Congreso de la Unión, a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), a la Secretaría de Hacienda, al Sistema de Administración Tributaria (SAT) y a la Guardia Nacional, para que se garantice el acceso efectivo y seguro de medicamentos derivados del Cannabis (CBD), con fines medicinales, dando prioridad al interés superior de la niñez y el derecho fundamental a la salud.

A la Cofepris se le propone que establezca un protocol de atención de emergencia y una ventanilla única de atención para las personas cuidadoras acreditadas, garantizando que el transporte de medicamentos con CBD para uso personal y médico cuente con la validación inmediata ante las autoridades aeroportuarias, evitando la confiscación de tratamientos esenciales.

Al SAT y a la Secretaría de Hacienda se solicita que en los puntos de entrada y salida del país se coordinen efizcamente con la Cofepris reconociendo los permisos y resoluciones judiciales (amparos) presentados por cuidadores y pacientes.