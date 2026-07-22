Abre Laura Haro la puerta a una alianza con el PAN para 2027

La presidenta del PRI Jalisco, Laura Haro, dejó abierta la posibilidad de construir una alianza electoral con el PAN para las elecciones de 2027, aunque reconoció que esa decisión también dependerá de la dirigencia panista, que hasta ahora ha sostenido públicamente que buscará competir en solitario.

En distintas ocasiones, el presidente estatal del PAN, Juan Pablo Colín, ha señalado que Acción Nacional no contempla ir en coalición en la próxima elección y que el partido trabaja para presentar candidatos propios en los 125 municipios.

Pese a ese escenario, Haro consideró que la alianza sigue siendo una alternativa viable y recordó que quienes han participado directamente en procesos electorales conocen las ventajas de competir en conjunto.

“Van a tener ellos que desenredarse hacia el interior. Creo que Acción Nacional tiene que hablar mucho hacia el interior y tienen que, porque yo platico con algunos, son muy pro de la coalición (…) En los cálculos electorales no deben de ser tan simplón el análisis, debe de tener un bien mayor, y el bien mayor se llama México”, considera.

“Creo que el PAN se merece una plática consigo mismo, porque yo le tengo un gran aprecio a la militancia panista. Son mis amigos y estoy agradecida con ellos. Pero unos dicen una cosa, otros dicen otra, y creo que se vale pensar distinto; sin embargo, se necesita contundencia en la toma de decisiones”, considera.

Afirma que el PRI buscará fortalecerse con perfiles competitivos y que la selección de candidaturas dejará de responder a decisiones centralizadas. También asegura que en el partido quedaron atrás las imposiciones.

Explicó que el método para definir candidatos dependerá de las condiciones de cada municipio y podrá incluir procesos internos abiertos o mediciones mediante encuestas.

“Si queremos procesos internos abiertos, lo vamos a hacer. Si queremos mediciones a partir de mecanismos como encuestas, lo vamos a hacer”, explica.

Laura Haro añade que el PRI abrirá sus puertas a ciudadanos sin militancia partidista que cuenten con reconocimiento social y posibilidades de competir.

Respecto a su futuro político, dijo que su prioridad es conducir el proceso electoral de 2027 desde la dirigencia estatal, aunque sostuvo que aceptará la responsabilidad que el partido le encomiende.