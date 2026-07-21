“Si no hay agua limpia, no se paga”: Chema Martínez

José María "Chema" Martínez

El regidor morenista de Guadalajara, José María “Chema” Martínez, entregó al Congreso de Jalisco una petición ciudadana respaldada por 31 mil 508 firmas con la que busca que las familias afectadas por el suministro de agua en malas condiciones queden exentas de pagar el servicio mientras no reciban agua apta para uso y consumo humano.

Durante la entrega, Martínez hizo llegar a diputadas y diputados, así como a las coordinaciones de los grupos parlamentarios, el respaldo ciudadano reunido a través de la plataforma Change.org, bajo el lema de la campaña “Si no hay agua limpia, no se paga” y las tres iniciativas legislativas que ha impulsado con el objetivo de evitar que los usuarios paguen por un servicio que, aseguró, no cumple con los estándares de calidad.

Martínez expresó que la intención es que todas las fuerzas políticas conozcan el respaldo social que tiene esta demanda y asuman una postura frente a un problema que, dijo, afecta diariamente a miles de hogares en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

“Llevamos al Congreso la voz de 31 mil 508 personas. No fuimos a entregar firmas; fuimos a demostrar que esta ya no es la petición de un regidor, sino una causa respaldada por miles de ciudadanos que están cansados de abrir la llave y recibir agua turbia, con mal olor o con tierra, mientras el SIAPA sigue cobrando como si prestara un servicio de calidad”, declaró.

El regidor destacó que durante los últimos meses habitantes de Guadalajara han denunciado de manera constante que reciben agua con sedimentos, coloración turbia, malos olores o en condiciones que consideran inadecuadas para el consumo humano, pese a que continúan pagando el servicio.

Asimismo, el funcionario local precisó que la petición ciudadana busca colocar en la agenda legislativa el derecho de la población a contar con agua limpia y que el Congreso impulse medidas para atender esta problemática.

“Ahora la voz de esas 31 mil 508 personas ya está en manos de las diputadas y los diputados. Esperamos que la escuchen y actúen con responsabilidad. Porque el agua limpia es un derecho. Y si no hay agua limpia, no hay pago”, concluyó.

La Crónica de Hoy 2026