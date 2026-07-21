Tlaquepaque rechaza adeudo de 205.6 mdp con el Siapa

El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque rechazó el adeudo por 205.6 millones de pesos que le reclama el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa), al asegurar que el monto fue incrementado mediante el cobro de intereses sobre intereses y que, tras un proceso de conciliación, únicamente reconoce una deuda cercana a los 7.6 millones de pesos.

Durante los “Diálogos de Esperanza”, la presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura, explicó que el organismo notificó un presunto adeudo integrado por 211 cuentas; sin embargo, el municipio sólo reconoce 95 de ellas.

La alcaldesa sostuvo que gran parte del monto corresponde a administraciones anteriores y adelantó que presentará denuncias contra exfuncionarios que no realizaron los pagos correspondientes.

También afirmó que el SIAPA reconoció la aplicación del anatocismo, práctica que consiste en cobrar intereses sobre intereses, lo que, dijo, provoca que en algunos casos hasta el 60 por ciento del monto reclamado corresponda a recargos e intereses.

“El Siapa reconoció la práctica del anatocismo. Eso significa que se están cobrando intereses sobre intereses, llegando en algunos casos a que hasta el 60 por ciento del supuesto adeudo corresponde a recargos e intereses, una práctica contraria a la jurisprudencia y que podría estar afectando no sólo al municipio, sino también a los usuarios del área metropolitana”, señaló.

En el mismo encuentro, Pérez Segura informó que el Ayuntamiento rechazará la solicitud del SIAPA para que la policía municipal participe en procedimientos de embargo contra usuarios morosos, al considerar que no es congruente realizar acciones de cobro mientras persisten problemas de abasto y calidad del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Asimismo, propuso realizar un parlamento abierto para analizar el Plan Hídrico estatal con la participación de especialistas, universidades, legisladores y ciudadanos.