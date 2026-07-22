Detienen en Chapala a presunto asaltante de conductores de plataformas

Un joven de 19 años fue detenido por elementos de la Policía Regional de Jalisco en el centro de Chapala, luego de un operativo desplegado a partir de reportes sobre una presunta banda dedicada a asaltar con violencia a conductores de Empresas de Redes de Transporte.

La detención ocurre después de que recientemente se viralizó un video grabado por un conductor de plataforma que documentó cómo era perseguido por varios sujetos que viajaban en motocicletas y en un automóvil compacto color plateado. Las imágenes alertaron sobre el presunto modo de operar de los asaltantes y dieron pie a las investigaciones que derivaron en el despliegue policial.

De acuerdo con la autoridad, las denuncias señalaban que los atracos eran cometidos por personas que seguían a las víctimas a bordo de motocicletas y de un automóvil gris. Como parte de las labores de seguimiento, los policías implementaron vigilancia en distintos puntos del municipio y localizaron un vehículo gris estacionado en un sitio prohibido sobre la avenida Francisco I. Madero, en el cruce con la calle Manzanillo, cuyas características coincidían con las descritas en los reportes.

En ese lugar detectaron a un hombre que, según el informe oficial, intentó ocultarse al notar la presencia de los uniformados. Tras una revisión, le aseguraron una bolsa con nueve envoltorios y tres bolsas transparentes que contenían una sustancia con características del crystal, con un peso aproximado de 11 gramos.

El detenido fue identificado como Miguel “N”, de 19 años, quien quedó a disposición de un agente del Ministerio Público, instancia que determinará su situación jurídica e investigará su posible relación con los robos denunciados.