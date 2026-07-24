Refuerzan medidas de prevención con fauna silvestre en hoteles de Vallarta

. Cocodrilo americano.

La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), en coordinación con la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ) y el Gobierno Municipal de Puerto Vallarta, hizo un llamado a los establecimientos hoteleros para reforzar las medidas preventivas que garanticen la seguridad de visitantes, trabajadores y habitantes, y promuevan una convivencia responsable con la fauna silvestre, especialmente con el cocodrilo americano (Crocodylus acutus), especie nativa y protegida de los ecosistemas costeros.

Mediante oficios dirigidos al sector hotelero, las autoridades solicitaron fortalecer las acciones acordadas en la Primera Mesa de Trabajo para la Integración de la Comisión de Turismo Sostenible y Convivencia Segura con la Fauna, que reúne a dependencias ambientales, de protección civil y representantes del sector turístico para reducir riesgos y fomentar una cultura de corresponsabilidad.

El director general de Recursos Naturales de SEMADET, Daniel Graf Pérez, recordó que la presencia del cocodrilo en esteros, canales y cuerpos de agua conectados con el litoral forma parte de la dinámica natural de la región, por lo que la prevención de incidentes requiere coordinación entre autoridades, prestadores de servicios y sociedad.

Entre las medidas solicitadas destacan la designación de enlaces operativos con Protección Civil, la revisión de señalética preventiva, la difusión de información sobre fauna silvestre, y el fortalecimiento de la vigilancia en playas mediante guardavidas certificados. También se exhortó a reportar de inmediato cualquier avistamiento o interacción con ejemplares, evitando su manipulación o captura.

SEMADET y la UEPCBJ, junto con el Parque Estatal Estero El Salado, elaboraron material informativo para distribuir entre hoteles y visitantes. El Gobierno de Jalisco refrenda así su compromiso con un modelo de turismo que protege tanto a las personas como al patrimonio natural que distingue a Puerto Vallarta como uno de los principales destinos del país.