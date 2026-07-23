Activistas entregan iniciativa a legisladores para crear la Comisión de la Verdad en Jalisco

Marcela Romo y Gerardo Ramírez integrantes del Observatorio por el Derecho a la Verdad, visitaron las oficinas del Congreso local.

El Observatorio Ciudadano por el Derecho Humano a la Verdad socializa en diversos espacios la iniciativa para que en Jalisco se forme la Comisión de la Verdad, que busca que se investiguen y se juzguen cinco casos graves de violaciones a las garantías ciudadanas, entre ellas la desaparición de personas de 2006 a la fecha y las explosiones ocurridas en el sector Reforma en 1992.

Integrantes del Observatorio entregaron a todos los diputados el documento que solicita la creación de la Comisión de la Verdad, para que revisen la propuesta y la apoyen con su voto cuando se presente el dictamen en el Pleno.

Marcela Romo Esparza y Gerardo Ramírez García, integrantes del Comité Coordinador del Observatorio visitaron las oficinas de los legisladores.

Marcela Romo, integrante del colectivo Luz de Esperanza, confía en que los legisladores revisarán la proposición y la respaldarán para que se ejerza la justicia.

“Estamos aquí con la fe y esperanza -como bien lo dice mi colectivo- que esta ley ayude a todos y cada uno de los tapatíos. Somos una pequeña representación del estado y aquí traemos el acuse de todos y cada uno de los diputados que nos recibieron la iniciativa y esperando que a su regreso de vacaciones ya entre a votación al pleno”, dijo.

La Legislatura estará dos semanas en periodo vacacional, por lo que no correrán los tiempos legales en este lapso.

Por su parte, Gerardo Ramírez García, presidente de la Red Jalisciense de Derechos Humanos, subrayó que ellos quieren que la sociedad respalde la creación de la Comisión de la Verdad para evitar que los cinco casos que se incluyen, no queden en la impunidad.

“Ya hemos hecho la difusión de la iniciativa que estamos presentando, una iniciativa ciudadana apoyada por diputados de varios partidos, que consiste en la creación de la Comisión de la Verdad del Estado de Jalisco. Ya se ha turnado a los diputados y está en curso el proceso legislativo”, dijo.

Los otros tres casos que la Comisión de la Verdad reabriría a la investigación son los responsables de la contaminación del río Santiago desde el año 1980, la Guerra Sucia en Jalisco, entre 1965 y 1990 y las desapariciones y despojos sufridos por la comunidad nahua de Ayotitlán, en el sur de Jalisco, desde 1963 a 2024.