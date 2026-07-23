Los condenan a 18 años y pago de $1 millón 623 mil por asesinato pasional en el oriente de Guadalajara

(La Crónica de Hoy)

Por un crimen que tuvo un móvil pasional, cometido en abril del 2022 en la Calle Puerto Melaque, de la Colonia Cuauhtémoc, en el oriente de Guadalajara, dos hombres fueron declarados culpables y condenados a 18 años de prisión, además del pago de un millón 623 mil 224 pesos por concepto de reparación del daño.

Se trata de quienes están identificados por la Fiscalía del Estado como César Octavio “N” y Jorge Ezequiel “N”; ambos fueron hallados responsables del delito de homicidio calificado y purgan su condena en el Penal de Puente Grande.

El 8 de abril del 2022, poco antes de la medianoche, en el cruce de las calles Puerto Melaque y Trípoli, de la colonia de referencia, se registró el asesinato de un hombre de 51 años de edad, por proyectil de arma de fuego.

Personal forense corroboró que el cuerpo del fallecido estaba tirado en posición de decúbito dorsal, con visibles heridas en costilla, brazo y espalda de su lado derecho. Al occiso lo reconoció su hija en el lugar de los hechos.

La Fiscalía del Estado por medio de sus investigadores de Homicidios Intencionales inició las indagatorias y poco después aclaró que el fallecido había entablado una relación sentimental con una mujer.

La dama anteriormente había sido pareja de otro hombre identificado como César Octavio “N”, quien no aceptaba que ella ahora llevara una nueva relación.

Debido a ello, César Octavio “N” durante marzo de 2022 profirió amenazas de muerte en contra del hombre con el que la mujer estaba relacionándose.

César Octavio “N” planeó matar a su rival en amores y le pidió a Jorge Ezequiel “N” cometer el crimen, para lo cual acordaron un pago de 10 mil pesos por consumar el asesinato.

Jorge Ezequiel “N” estuvo vigilando los movimientos del hombre durante aproximadamente una semana, hasta que la noche del 8 de abril de 2022, lo atacó a balazos cuando caminaba por la calle.

“El ahora sentenciado se aproximó a la víctima y, utilizando un arma de fuego tipo revólver calibre .32, realizó varias detonaciones en su contra. Aunque la persona lesionada logró ingresar a su domicilio para resguardarse, falleció a consecuencia de las heridas ocasionadas por proyectiles de arma de fuego”, explicó la Fiscalía.

Tras la agresión, Jorge Ezequiel “N” huyó del en una motocicleta. Posteriormente, mediante las pesquisas, se logró establecer la participación de ambos involucrados, por lo que fueron detenidos con base en una orden de aprehensión.

Luego del proceso penal, tanto autor intelectual como el material recibieron la sentencia condenatoria correspondiente.