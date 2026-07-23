Abusaba de su propia hija y producía pornografía infantil

En respuesta a una denuncia del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, en el sentido de que un hombre producía pornografía infantil en una localidad de Jalisco, la Fiscalía del Estado integró una investigación y capturó al presunto responsable, quien resultó el propio padre de una niña que aparecía en las videograbaciones.

En un cateo la Fiscalía encontró indicios que aparecen en las grabaciones

La dependencia informó que cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Alberto Alejandro “N”, quien está señalado por delitos en materia de trata de personas en su modalidad de elaboración y almacenamiento de pornografía infantil.

Tras el reporte del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, en el que se señalaba la generación, posesión y difusión de material de índole sexual con una menor de edad, se desplegó un trabajo de investigación digital y rastreo de campo, con lo que se logró ubicar e identificar a la víctima que aparecía en las grabaciones.

Además se estableció un parentesco directo entre el imputado y la víctima y que Alberto Alejandro “N” presuntamente utilizaba su rol de progenitor para agredir a la niña y videograbar los hechos dentro de una vivienda.

La orden de aprehensión en contra del señalado como delincuente sexual se cumplimentó en el Fraccionamiento Los Tréboles, del municipio de Zapopan.

La Fiscalía indicó que también se desahogó una orden de cateo en el domicilio en donde presuntamente se realizó el material, aunque la corporación no aclaró si se trata del mismo lugar en el que se capturó al presunto abusador.

👮🏻‍♀️Capturan a hombre por elaboración y almacenamiento de pornografía infantil



Tras un reporte del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC), se identificó a un hombre señalado en trata de personas en su hipótesis de elaborar y almacenar pornografía infantil. pic.twitter.com/apfUE1tGO7 — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) July 23, 2026

Durante la diligencia, la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia encontró “importantes indicios para la investigación, entre ellos objetos que se observan en las videograbaciones, así como la identificación de las habitaciones donde pudo cometerse el ilícito”.

El detenido fue trasladado y puesto de inmediato a disposición de un juzgado en el Reclusorio de Puente Grande, en donde se definirá su situación legal.