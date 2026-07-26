Célula de sicarios del CJNG fue capturada en operativo de fuerzas federales

Presuntos miembros de Célula del CJNG detenida en Zapopan

Una célula delictiva del grupo de “Los Deltas”, considerado el brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue desmantelada este domingo en una serie de cateos realizados por fuerzas federales y el Gobierno de Jalisco en la Colonia Rinconada del Sol, municipio de Zapopan, dentro de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

El Gabinete de Seguridad Federal dijo que todo fue resultado de trabajos de investigación, en una acción coordinada entre la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y con apoyo del Gobierno de Jalisco.

Informó que mediante la cumplimentación de órdenes de cateo, fueron detenidas seis personas vinculadas a la célula delictiva dedicada al robo, extorsión y narcomenudeo además de homicidios.

Trascendió que en el operativo, que se realizó desde poco antes del amanecer y el cual duró cerca de cuatro horas, se aseguraron 10 fusiles de asalto, tres pistolas, varios cargadores y balas de diversos calibres, además de droga sintética, cuatro motocicletas, una camioneta y un vehículo, dinero en efectivo, equipo táctico y equipos de telefonía.

Armas y aditamentos asegurados a célula criminal

El despliegue tuvo lugar en tres domicilios; uno de ellos está situado en la Calle Chichén Itzá, entre Helios y Mitra, de la colonia ya señalada.

Los detenidos están identificados de manera extraoficial como Jeremi Carlos Sánchez Barbosa, Genaro García Zárate, Ángel Daniel Valdez Hernández, Jesús Javier Ruiz Montoya, Eric Daniel Martínez Huerta y un menor de edad.

Las otras dos fincas cateadas pertenecen a las colonias Arcos de Guadalupe y Arboledas

Presuntos integrantes de "Los Delta", brazo armado del CJNG

CONFIRMA PABLO LEMUS CAPTURA DE CÉLULA CRIMINAL

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, confirmó durante un evento al que asistió, que este domingo por la mañana “se tuvo un operativo de la Marina Armada de México y de la Secretaría de Seguridad Federal en el Municipio de Zapopan”

El mandatario estatal aseguró que estuvo “en comunicación directa con el almirante Secretario y con el secretario Harfuch para la coordinación del operativo”.

“Según lo que me explicó el secretario Harfuch es una célula delictiva que estaba operando ahí en la zona de Zapopan”, agregó el titular del Poder Ejecutivo del Estado.

Por su parte, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, enfatizó que “seguimos trabajando de manera conjunta para debilitar las estructuras criminales y avanzar en la construcción de la paz en la región”.