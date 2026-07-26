Inicia el rodaje de “Desértiko”, un nuevo thriller psicológico con coproducción México-Argentina

Guadalajara se convirtió en el escenario del inicio de la filmación de “Desértiko”, un thriller psicológico coproducido entre México y Argentina que marca el debut en largometraje del director argentino Mariano LaCitte. El proyecto representa la sexta producción de la casa tapatía Vértigo Cine, consolidando a la capital jalisciense como un punto de referencia para la industria cinematográfica.

Rodaje de la película "Desértiko"

La película reúne a un elenco internacional encabezado por el actor mexicano Erick Elías, la actriz española Natalia Azahara y el argentino Daniel Aráoz, quienes interpretan a tres desconocidos que quedan atrapados durante horas en un elevador en pleno Día de Muertos. Lo que parece una falla mecánica pronto se transforma en una experiencia psicológica donde descubren que sus vidas están unidas por un peligroso vínculo.

El director Mariano LaCitte explicó que la historia explora la relación entre las decisiones y sus consecuencias. “Nada es un accidente del azar”, resumió al describir una trama en la que el encierro y el misterio mantienen una tensión constante mientras los personajes reconstruyen el rompecabezas que los une.

Rodaje de la película "Desértiko"

Por su parte, el productor Raúl Ramón señaló que esta producción refleja la apuesta de Vértigo Cine por impulsar historias de alto impacto narrativo y abrir espacio a nuevas voces del cine internacional. Añadió que la sencillez de la premisa evoluciona hasta convertirse en una intensa experiencia emocional para el espectador.

Además de su estreno previsto en salas comerciales, la película llegará posteriormente a plataformas digitales. La expectativa en torno al proyecto también se sustenta en la trayectoria reciente de Vértigo Cine, cuya cinta “El Poderoso Victoria” obtuvo reconocimiento nacional e internacional, incluyendo el Premio del Público en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, una Diosa de Plata y dos nominaciones al Premio Ariel.

Rodaje de la película "Desértiko"

Con el arranque de “Desértiko”, Guadalajara vuelve a posicionarse como una sede estratégica para producciones cinematográficas de alcance internacional, fortaleciendo la presencia de la industria audiovisual en Jalisco y su capacidad para atraer proyectos de coproducción entre distintos países.