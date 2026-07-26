Concreta DIF Tlajomulco 705 reintegraciones familiares desde octubre de 2024

Un total de 19 niñas, niños y adolescentes iniciaron una nueva etapa al ser reintegrados con sus familias o incorporados a familias de acogida durante el evento Familias de Amor, organizado por el Sistema DIF Tlajomulco.

La ceremonia fue encabezada por el presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, y la presidenta del DIF Tlajomulco, Bianca Sunderman Arriero, quienes destacaron la importancia de garantizar que menores de edad crezcan en un entorno familiar.

El alcalde informó que, de octubre de 2024 a julio de 2026, se han concretado 705 reintegraciones familiares o incorporaciones a familias de acogida, resultado del trabajo conjunto entre el Gobierno de Tlajomulco, el DIF Municipal, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y las familias participantes.

“La verdad es que esto es lo que vale la pena del servicio público: la posibilidad de cambiarle la vida a una personita, a una persona cuya niñez o infancia no ha sido sencilla por sus circunstancias de vida, y que contribuyamos con nuestro granito de arena para que pueda tener una nueva vida, un relanzamiento de su amor, de su corazón, de su entorno y de su familia. Estamos llegando a 705 reintegraciones y eso no es más que trabajo en equipo”, expresó.

Entre octubre de 2024 y julio de 2026, el municipio reporta 705 reintegraciones, de las cuales 678 fueron con redes familiares y 27 mediante familias de acogida. En ese mismo periodo también se otorgaron 47 certificados de familia de acogida, 27 certificados de adopción y se concluyeron cinco procesos de adopción plena.

Velázquez Chávez también reconoció a las familias que modificaron sus condiciones para recibir nuevamente a sus hijas e hijos, así como a quienes decidieron convertirse en familias de acogida.

Por su parte, la presidenta del DIF Tlajomulco, Bianca Sunderman Arriero, afirmó que el organismo trabaja para que niñas, niños y adolescentes puedan desarrollarse en un ambiente libre de violencia.

“Siempre hemos dicho que el DIF no quita niños: el DIF los rescata del maltrato y les brinda una nueva oportunidad de recibir amor. Sé que ustedes van a hacer su mejor trabajo. (...) Estoy convencida de que hoy comenzará otra historia para ellos”, señaló.

La funcionaria añadió que, por primera vez, las y los menores bajo resguardo reciben atención médica, atención odontológica y medicamentos gratuitos antes de integrarse a una nueva familia.

La directora general del DIF Tlajomulco, Anabel Rubio, agradeció a las familias participantes por asumir el compromiso de brindar un hogar a las niñas, niños y adolescentes, mientras que la titular de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Norma Cecilia Montero Ríos, señaló que cada reintegración busca evitar la permanencia prolongada de menores en instituciones y garantizar su derecho a vivir en familia.

De acuerdo con la información proporcionada por el DIF, durante esta jornada 19 menores fueron reintegrados o asignados a una familia de acogida; de ellos, tres bebés y una niña de siete años fueron canalizados a familias de acogida.