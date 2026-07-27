Ome Galindo: un iconocastla que se salta las convenciones sociales y las tradiciones

Martha Cerda, Ome Galindo e Imelda Quezada

Como un iconocastla que se salta las convenciones sociales y las tradiciones o un demiurgo en el tiempo de las ciencias exactas, así fue calificado el autor Ome Galindo durante la presentación de su novela "Colección privada de la condesa Darlin Heks", que se realizó en la sede de la Escuela de la Sociedad General de Escritores de México (SOGEM) en Guadalajara.

La literata tapatía Martha Cerda, directora y fundadora de la escuela, al presentar la obra de Ome Galindo -quien es experto en narrativa transmediática y en metaficción-, señaló que en esta novela “le gana a Calvino en el arte de provocar, de jugar con el lector. Es un ardid, empezando porque no es un libro, es un grimorio” o manual de magia medieval.

Por su parte, Imelda Quezada, maestra en Estudios de Literatura Mexicana, especialista en cine, narradora y conductora de radio, dijo que la novela tiene una presentación de políptico, con 48 dobleces o apartados, con un formato que “nos recuerda la Guía Roji”.

“Es metaliterario, es decir, contiene varios guiños al lector, haciéndolo cómplice siempre de bromas o chistes del narrador en relación a los ítems y libros que se encuentran en la colección. Además, de engañar al lector con referencias históricas o literarias de las que uno duda si son verdad o ficción", señaló Imelda.

Felicitó al autor por este “proyecto tan original” y pidió por favor, que “no acepten imitaciones”.

TEXTO LEÍDO POR LA MAESTRA MARTHA CERDA EN LA PRESENTACIÓN DE LA OBRA:

Últimamente he tenido encuentros o revelaciones inesperadas: el doctor Carlos Axel apareció de pronto ante mí, con un libro del maestro Rivas Sáinz, lo puso en mi mano y desapareció. El libro desató una reacción en cadena, que desembocó en un reencuentro con el pasado, y así como apareció, desapareció.

Algo similar sucedió con Ome, apareció en mi espacio de manera inesperada, cuando llegué él ya estaba, me conocía mejor que yo. Empezó a hablar de la Señora Rodríguez, al derecho y al revés y terminó invitándome a su programa de Radio ITESO. Yo terminé invitándolo a dar una charla en el curso de Calvino, a ingresar al PEN, y acabé de terminar poniendo mi próxima novela en sus manos para que la presente en la FIL.

Y todo fue empezar para terminar presentando hoy la suya: Colección privada de la condesa Darlin Heks. Una novela hipotética que se puede empezar a leer por cualquier parte. Tomar el libro de Ome es caer en el delirio, en un abismo de papel. Hay que desenredar tratando de encontrar la punta, para encontrarse con que son puras puntas. Le gana a Calvino en el arte de provocar, de jugar con el lector. Es un ardid, empezando porque no es un libro, es un grimorio.

En la novela se me cruzó el esoterismo, con Borges y su biblioteca de Babel. Son muchas historias en una y en ninguna. Estoy metida hasta el cuello en ese deslibro fuera del tiempo.

Ome es un iconocastla, se salta las convenciones sociales y las tradiciones. Es un demiurgo en el tiempo de las ciencias exactas, una combinación entre arqueólogo, hermeneuta y mamá de un niño de cuatro años. Es un personaje que habita en bibliotecas fantásticas pero finge ser real: Real maravilloso.

Queda mucho por descubrir de este Ome que veo desde mi perspectiva, me atrae el misterio, no lo obvio.

Atrévanse a leer esta novela, es un reto que hay que vencer.

Semblanza de Ome Galindo, leída por Imelda Quezada

Ome Galindo (Guadalajara, México, 1986) es miembro fundador de la Asociación en Literaturas Especializadas y doctor en Humanidades por la UdeG.

Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en cualidad de Candidato.

Es autor de libros para la enseñanza de la Lengua y la Literatura.

Imparte clases en la UdeG, la ByCENJ y el ITESO -además de SOGEM Guadalajara-.

También es promotor de lectura y difusor cultural del podcast “Las 9 noches” y del programa de radio “De Letras y Bibliotecas” y “ByCENJ al aire”.

Sus libros son “Épica: Saberes de eruditos, viajeros y bardos”, “Mythos”, la mención honorífica Laura Méndez de Cuenca con “Misterios de lo aún no escrito”, “Colección privada de la Condesa Dårlin Heks” del 2025 y “M”, uno de los 12 libros representantes de GDLee, el año pasado.