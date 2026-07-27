Gobierno reinstala a 96 docentes de Jalisco despedidos por la reforma educativa de 2013

. Mario Delgado, titular de la SEP. Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, encabezó la reinstalación de 96 maestras y maestros del Colegio de Bachilleres de Jalisco que fueron separados de sus funciones tras la aplicación de la llamada reforma educativa de 2013. Con ello, se cumple el compromiso de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de reparar una injusticia y garantizar el respeto a los derechos del magisterio.

Durante el acto realizado en el Salón Iberoamericano de la SEP, Delgado afirmó que este momento representa la culminación de una lucha de diez años y constituye un acto de justicia que honra la dignidad del magisterio. Recordó que en gobiernos de la Cuarta Transformación se ha basificado a más de 1.2 millones de docentes y se ha logrado la recuperación salarial en beneficio del gremio.

El titular de la SEP destacó que la Nueva Escuela Mexicana reconoce a las y los maestros como protagonistas de la transformación educativa, en contraste con la reforma de 2013 que reducía su labor a un modelo estandarizado de evaluación. “No hay transformación sin justicia, y este es un acto de justicia para el magisterio de Jalisco”, subrayó.

Los docentes reinstalados iniciarán labores el 18 de agosto, fortaleciendo la educación media superior y motivando a los jóvenes a concluir sus estudios. Delgado transmitió el reconocimiento de la Presidenta Sheinbaum y reiteró que el Gobierno de México mantendrá un diálogo permanente con el magisterio para consolidar una educación pública basada en la dignidad y los derechos laborales.

El secretario de Educación de Jalisco, Juan Carlos Flores, reconoció la perseverancia de los docentes y señaló que ahora cuentan con certeza jurídica y laboral. A nombre de los maestros reinstalados, Víctor Manuel González Gómez agradeció la sensibilidad de las autoridades y aseguró que regresan a las aulas con mayor motivación y compromiso para fortalecer una educación de excelencia.

La reinstalación de este grupo de docentes se convierte en un símbolo de reparación histórica frente a las políticas que vulneraron derechos laborales y generaron incertidumbre en el magisterio. El Gobierno de México subraya que este paso es parte de una agenda más amplia para consolidar un sistema educativo incluyente y justo.

Además, el regreso de las y los maestros al Colegio de Bachilleres de Jalisco permitirá reforzar la cobertura educativa en la entidad, en un momento en que se busca garantizar que ningún joven quede fuera de las aulas. Con ello, se fortalece la misión de la Nueva Escuela Mexicana de ofrecer una formación integral, humanista y comunitaria.