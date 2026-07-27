Resguardan en Tlajomulco a cocodrilo capturado tras desplazarse de su hábitat

Un cocodrilo de la especie Crocodylus acutus fue trasladado a la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre de Tlajomulco (URFST), luego de ser capturado por elementos de Protección Civil tras desplazarse de su hábitat hacia la presa conocida como La Quemada.

De acuerdo con la información oficial, el reptil se encontraba bajo monitoreo técnico desde hacía varios meses en un cuerpo de agua de otro municipio. Sin embargo, el desfogue de ese embalse provocó que se desplazara hasta el vaso receptor de la presa La Quemada, donde quedó expuesto y fue capturado sin incidentes por personal de Protección Civil.

Posteriormente, el ejemplar fue trasladado a la URFST, donde médicos veterinarios realizaron una valoración clínica para conocer su estado de salud.

La revisión determinó que se trata de un macho de la especie Crocodylus acutus, con un peso de 43.5 kilogramos y una longitud de 211 centímetros, que se encuentra en buenas condiciones de salud.

El cocodrilo permanecerá bajo resguardo en las instalaciones de la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre mientras la autoridad federal define su destino.

Las autoridades municipales exhortaron a la población a no intentar capturar, alimentar o agredir ejemplares de fauna silvestre y, en caso de encontrar un animal lesionado o en situación de riesgo, reportarlo a la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre para que reciba la atención correspondiente.