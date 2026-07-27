Reportan avance de 47% en obra contra inundaciones en Juan de la Barrera y Ojo de Agua

La obra de infraestructura hidráulica y urbana que se construye en las colonias Juan de la Barrera y Ojo de Agua registra un avance del 47 por ciento, informó el Gobierno de San Pedro Tlaquepaque. El proyecto contempla una inversión de 160 millones de pesos y busca atender los problemas de inundaciones que afectan a la zona durante la temporada de lluvias.

Durante un recorrido de supervisión, la presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura, revisó el desarrollo de los trabajos y señaló que también se verifica que los vecinos mantengan accesos a sus viviendas mientras continúan las obras.

“Venimos observando el grosor de la loza, la nivelación de los pozos de visita, las rampas, las banquetas y platicando sobre todo con los vecinos para confirmar que todo está en orden, que haya salidas para que puedan entrar y salir de la colonia, que se atiendan las necesidades específicas. Porque estas obras tienen que quedar bien hechas, lo que se invierte, que el dinero del pueblo tiene que invertirse bien”, afirmó.

La alcaldesa indicó que las supervisiones continuarán hasta la conclusión del proyecto, el cual incluye la construcción de infraestructura para reducir las inundaciones y fortalecer la red sanitaria.

Avanza obra contra inundaciones Tlaquepaque (Gobierno Tlaquepaque)

“Y vamos a seguir revisando hasta que quede impecable y podamos hacer entrega de esta gran obra, que sobre todo tiene como objeto acabar con el problema del drenaje, de las inundaciones. Es una zona muy baja, por lo que se está construyendo un cárcamo, un sistema de bombeo para poder expulsar el drenaje hacia el colector principal, que de manera natural no puede correr. Y también darle una dirección al agua pluvial para que en el vaso regulador pueda continuar su camino”, explicó.

Por su parte, el director de Construcción y Mantenimiento, Gabriel Sánchez Niño, informó que hasta ahora se han pavimentado 11 mil metros cuadrados y que el proyecto contempla la instalación de más de 10 kilómetros de tubería, así como la pavimentación de más de 50 mil metros cuadrados con concreto.

“Es el mega proyecto de nuestra Presidenta Municipal, algo que nos insistió mucho desde que entramos a la administración y hoy ya es un hecho. Aquí se van a meter más de 10 kilómetros de tubería, se van a pavimentar más de 50 mil metros cuadrados, en concreto zampeado”.

El funcionario agregó que la intervención también considera la construcción de drenaje sanitario, bocas de tormenta, líneas pluviales, banquetas y demás infraestructura hidráulica con el propósito de reducir de manera permanente las inundaciones que históricamente se presentan en esta zona del municipio.