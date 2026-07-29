Concluye Tlajomulco segunda etapa de rehabilitación vial en Paseo de los Agaves

El Gobierno de Tlajomulco entregó la segunda etapa de rehabilitación de las calles Vía Láctea y Jalisco, en el fraccionamiento Paseo de los Agaves, como parte de las obras para mejorar la movilidad en el corredor Chapala.

La intervención requirió una inversión de 15 millones de pesos y se suma a los trabajos previamente realizados en Circuito Aurora Boreal, con lo que el monto destinado a la renovación de las principales vialidades del fraccionamiento alcanza los 31.7 millones de pesos.

Durante la entrega de la obra, el presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, señaló que Paseo de los Agaves era una de las zonas con mayores problemas en su infraestructura vial.

“Hace un año, ¿cómo estaban las calles? La vialidad principal estaba desbaratada totalmente. Hubo una obra, incluso, del Gobierno del Estado que tuvo que levantar una parte de la avenida; entonces, la tuvimos que reconstruir y dejarla en las mejores condiciones posibles. La verdad es que se ha hecho un esfuerzo enorme, con una inversión total de casi 32 millones de pesos solamente aquí, en Los Agaves”, afirmó.

Por su parte, el director general de Obras Públicas, Celso de Jesús Álvarez Solórzano, informó que la segunda etapa comprendió la rehabilitación de casi 30 mil metros cuadrados de superficie de rodamiento mediante trabajos de fresado y reencarpetado, además del mejoramiento del señalamiento horizontal y la renivelación de 72 pozos de visita.

“Mencionar que es una de las vialidades más anchas y con mayor superficie que tenemos en esta zona; levantarla no fue fácil. Nosotros llamamos a este tipo de trabajos conservación periódica. ¿Qué quiere decir esto? Es hacer intervenciones con diferentes métodos para dignificar la superficie de rodamiento. Nada más para darnos una idea, son casi 70 mil metros cuadrados”, explicó.

De acuerdo con el Ayuntamiento, la obra incluyó labores de fresado, reencarpetado, renovación del señalamiento horizontal y la renivelación de pozos de visita, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación y prolongar la vida útil del pavimento en una de las principales vialidades del fraccionamiento.