Fingían ser de la mafia y con puerquitos rosas amenazaban a centro educativo

Dejaron peluche para aparentar ser de la mafia

Una mujer a la que se menciona como maestra de clases de regularización, está acusada de presuntamente hacerse pasar como integrante de la mafia para dejar amenazas mediante muñecos de peluche y exigir “cobro de piso” en un centro educativo, por envidia y como represalia porque ella consideraba que le estaba haciendo perder alumnos.

La sospechosa y un cómplice fueron capturados gracias a la intervención de oficiales de la Comisaría de Guadalajara en la Colonia Los Arrayanes o Fraccionamiento San Francisco, del oriente de Guadalajara, poco antes del mediodía de este miércoles 28 de julio.

La detención se dio en flagrancia en el cruce de la Avenida José Maria Iglesias y la Calle Rubén Gómez Esqueda, cuando los sospechosos se encontraban afuera de la escuela, en donde habían dejado un peluche en forma de puerquito rosa, similar al que tenía consigo la influencer Valeria Márquez, cuando fue asesinada en una plaza comercial de Zapopan.

El hombre y la mujer, identificados como Susana “N”, de 33 años, y José “N”, de 40-, intentaron huir, pero los agentes municipales les marcaron el alto y los interceptaron.

Los uniformados se enteraron de que la pareja habría estado intentado extorsionar a los encargados del centro educativo, por lo que quedaron bajo arresto.

Dejaron amenazas de "cobro de piso"

Luego de una revisión conforme al protocolo de las corporaciones policiacas, a la mujer y al hombre les encontraron, tres muñecos de peluche, una hoja de papel y una cartulina con amenazas.

La pareja fue trasladada a las instalaciones de la Fiscalía del Estado en la Calle 14, de la Zona Industrial, en donde el Ministerio Público determinará su situación legal.

PUERQUITOS ROSAS

Estas figuras de peluche, similares a las que tenía consigo la influencer Valeria Márquez cuando fue asesinada en una transmisión en vivo por redes sociales, el 13 de mayo de 2025 en una plaza comercial en Zapopan, han sido usadas como mensajes o amenazas de supuestos grupos de la mafia.

Expertos en seguridad consideran que los casos en cuyas escenas aparecen dichos muñecos, no siempre están relacionados con la delincuencia organizada, pues algunos delincuentes comunes los usan sólo para tratar de generar mayor temor, como en la detención de la pareja antes señalada.