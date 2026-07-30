Usuarios cuestionan costo de bicicletas eléctricas de MiBici; denuncian cobros elevados y falta de claridad

El costo de las bicicletas eléctricas del sistema MiBici volvió a generar inconformidad entre usuarios de Guadalajara, quienes en los últimos días reavivaron el debate en redes sociales al denunciar que el esquema de cobros resulta excesivo y poco claro para quienes cuentan con una membresía anual.

La discusión tomó fuerza luego de que una joven compartiera en redes sociales un video en el que explicó su experiencia al utilizar una bicicleta eléctrica del sistema. En la publicación señaló que, además de pagar la anualidad de MiBici, cuyo costo es de 600 pesos, los usuarios deben cubrir un cargo de 10 pesos por cada desanclaje de una bicicleta eléctrica y, posteriormente, pagar dos pesos por cada minuto de uso una vez transcurridos los primeros diez minutos del recorrido.

El video generó cientos de reacciones y comentarios de personas que aseguraron desconocer por completo este esquema tarifario. Algunos usuarios afirmaron haber recibido cargos inesperados tras utilizar las bicicletas eléctricas, mientras que otros señalaron que descubrieron el costo únicamente después de revisar los movimientos realizados en su cuenta.

Entre los testimonios difundidos en redes sociales, hubo quienes aseguraron haber acumulado cobros de hasta mil pesos tras varios recorridos de aproximadamente media hora, al no estar enterados de que cada viaje implicaba cargos adicionales.

Las críticas también se centraron en la información proporcionada por el sistema. Diversos usuarios señalaron que el esquema de tarifas no es suficientemente visible o claro al momento de utilizar las bicicletas eléctricas, lo que provoca confusión y molestias entre quienes asumen que la membresía anual cubre el servicio sin costos adicionales.

Además del tema económico, algunos internautas cuestionaron el funcionamiento de las unidades, al asegurar que las bicicletas ofrecen una asistencia eléctrica limitada y que, en la práctica, el esfuerzo requerido para pedalear no corresponde con lo que esperaban de un vehículo de este tipo.

La inconformidad escaló al grado de que en redes sociales comenzaron a circular llamados para realizar una manifestación pacífica frente a las oficinas de MiBici con el fin de exigir cambios en el esquema de cobros y una mayor transparencia en la información dirigida a los usuarios.

No obstante, el tema ya había sido abordado por las autoridades estatales. Desde hace más de un mes se dio a conocer que el Gobierno de Jalisco impulsó una iniciativa para eliminar el cobro por desanclaje de las bicicletas eléctricas para las personas que cuentan con una membresía anual vigente.

De acuerdo con lo planteado, la propuesta busca retirar el cargo de 10 pesos por cada desbloqueo de bicicleta eléctrica; sin embargo, hasta el momento no contempla modificaciones al cobro de dos pesos por minuto una vez superados los primeros diez minutos de uso.

Aunque la iniciativa ya fue presentada y, según lo informado por las autoridades, continúa su proceso de revisión en la Secretaría de Hacienda estatal, hasta ahora no se han dado a conocer avances sobre su aprobación o la fecha en que podrían entrar en vigor los cambios.

Mientras tanto, el debate continúa creciendo en plataformas digitales, donde usuarios insisten en que el sistema requiere reglas más claras y una estructura tarifaria que evite cobros inesperados para quienes utilizan el servicio de movilidad compartida de manera cotidiana.