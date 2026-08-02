Prueba Tlajomulco programa de bicicletas eléctricas para ampliar opciones de movilidad

Tlajomulco inició la fase piloto de Mi Bici +, un programa de bicicletas eléctricas con asistencia de pedaleo que busca ampliar las alternativas de transporte, incentivar la movilidad activa y reducir el uso del automóvil.

Como parte de la difusión del proyecto, se instaló un módulo informativo en el Centro Administrativo Tlajomulco, donde las personas interesadas pueden conocer el funcionamiento de las bicicletas y resolver dudas sobre el servicio. El módulo volverá a operar el lunes y jueves de la próxima semana.

Sarahí Gómez, representante de la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad (AMIM), explicó que el proyecto busca complementar el sistema de bicicletas públicas que ya opera en el Área Metropolitana de Guadalajara y extender este modelo hacia municipios como Tlajomulco.

“Lo que queremos es ofrecer otra opción de ciclismo, que es la bicicleta eléctrica, con la que es más fácil y rápido moverte, y que nos da la oportunidad de realizar muchos más traslados durante el día, a la tienda o al trabajo, sin cansarnos tanto y con un poquito de apoyo. También buscamos promover su uso entre las personas que no tienen una bicicleta en casa o, por ejemplo, entre las mamás que llevan a sus hijos, pues tenemos la opción de rentar una sillita para los infantes. Se trata de promover un poco más esta cultura ciclista”, señala.

Las personas interesadas pueden registrarse en la plataforma del programa, donde deberán llenar un formulario con información básica sobre sus necesidades de movilidad. Una vez validada la solicitud, podrán realizar el pago de la suscripción y agendar la entrega del equipo.

Además de las bicicletas eléctricas, el programa contempla accesorios como sillas para niñas y niños, con el propósito de facilitar su uso por parte de familias.

La prueba piloto estará vigente hasta enero de 2027. Durante ese periodo se evaluará la operación del servicio para realizar ajustes antes de una posible implementación permanente. La suscripción mensual tendrá un costo de 500 pesos.