Siguen GPS de scooter robado y dan con minicasino; había venta de droga y 33 “maquinitas”

La finca quedó asegurada

Al seguirle la pista al sistema de geolocalización de un patín eléctrico robado, agentes de la Fiscalía de Jalisco dieron con un minicasino y punto de venta de drogas al menudeo, que operaba en el barrio de San Juan De Dios, a unos cuantos metros del centro histórico de Guadalajara.

Mediante una orden de cateo otorgada por un juez, los elementos de la corporación estatal allanaron el lugar y sorprendieron a 14 personas en posesión de vegetal verde; además de incautar 33 máquinas tragamonedas.

El operativo fue realizado por la Unidad de Investigación Especializada en Robos varios, en respuesta a la denuncia del robo de un patín eléctrico que contaba con GPS, el cual fue recuperado en el sitio.

El inmueble -según información corroborada por La Crónica de Hoy Jalisco- está situado en la Calle 20 de Noviembre, casi al cruce con Fortunato Arce, una zona conocida porque se ejercen actividades como el narcomenudeo y la prostitución.

En el interior de la finca donde se desahogó el cateo, se aseguraron -aparte de las 33 máquinas tragamonedas y el scooter- tres kilos de droga con características de la mariguana y un par de motocicletas que mostraban irregularidades en sus números de identificación, mientras que afuera del sitio estaban estacionados un coche Volkswagen y un Honda, en cuyo interior había varios envoltorios con droga, por lo que también fueron incautados.

Minicasino en el barrio de San Juan De Dios

“El presunto casino clandestino y posible punto de venta de narcóticos, quedó asegurado para continuar con las investigaciones, mientras que las personas detenidas fueron puestas a disposición del Ministerio Público del área de narcomenudeo: seis están señaladas por comercio; seis, por posesión simple, y los dos restantes, por posesión con fines de comercio.

Durante la acción, también se aseguraron un arma de utilería, 22 cartuchos útiles de distintos calibres, 24 pipas de cristal y una báscula electrónica.