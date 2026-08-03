Guadalajara supera los 100 parques con iluminación reforzada y busca llegar a 240 espacios públicos

El Gobierno de Guadalajara avanza en su estrategia para transformar la iluminación de los espacios públicos al superar los 100 parques con alumbrado reforzado durante la actual administración. A través de la Dirección de Alumbrado Público se han instalado más de 700 reflectores y luminarias en parques distribuidos en las 11 Comunidades del municipio, con el objetivo de mejorar la percepción de seguridad y promover que las familias disfruten de estos lugares a cualquier hora del día.

Mejora la iluminación de más de 100 parques de Guadalajara

La meta inicial consistía en intervenir 80 parques por año, objetivo que ya fue alcanzado y superado. Ahora, la administración municipal busca concluir su periodo con un total de 240 espacios recreativos fortalecidos con nueva infraestructura de iluminación.

Enrique Ávalos, director de Alumbrado Público de Guadalajara, explicó que la estrategia busca convertir a la ciudad en un referente nacional en materia de iluminación de parques, al tiempo que se impulsa la apropiación de los espacios públicos por parte de la ciudadanía.

Mejora la iluminación de más de 100 parques de Guadalajara

El funcionario detalló que buena parte de las intervenciones surgen a partir de las solicitudes vecinales realizadas durante los recorridos de los programas Martes Comunitarios y Sábados de Corresponsabilidad, así como de los reportes que llegan mediante la línea de atención GuaZap.

Los trabajos incluyen tanto la reparación de luminarias existentes como la instalación de nuevos puntos de luz, dependiendo de las condiciones y dimensiones de cada parque. Mientras algunos jardines requieren únicamente tres reflectores adicionales, otros han necesitado hasta 40 nuevos puntos de iluminación para garantizar una cobertura adecuada.

Uno de los ejemplos es la colonia Jardines de la Victoria, donde cuatro parques ya fueron intervenidos para mejorar sus condiciones de alumbrado, como parte de una estrategia que se extiende por toda la ciudad.

Mejora la iluminación de más de 100 parques de Guadalajara

De acuerdo con la Dirección de Alumbrado Público, durante 2025 se cumplió al cien por ciento la meta anual de parques intervenidos y en este 2026 los trabajos mantienen un avance importante, con nuevas acciones programadas conforme llegan reportes ciudadanos y se realizan recorridos en las colonias.

La estrategia forma parte de una política de recuperación del espacio público que apuesta por contar con parques mejor iluminados, seguros y funcionales, favoreciendo la convivencia vecinal, el fortalecimiento del tejido social y la construcción de comunidad.

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