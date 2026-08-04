Alerta nacional para localizar a 2 muchachas que recibieron propuesta de empleo en Puerto Vallarta

Violeta Santana Bueno

Otro caso de desaparición con sospecha de reclutamiento por parte de la delincuencia organizada. Dos jóvenes mujeres están ilocalizables desde el pasado 27 de julio, luego de que recibieron la propuesta de un empleo en Puerto Vallarta.

Violeta Alejandra Santana Bueno, de 21 años, y Melissa Anahí Carranza Contreras, de 19, salieron de Acatlán de Juárez, en donde tienen sus respectivos domicilios, y poco después se perdió comunicación con ellas, pues sus teléfonos celulares están apagados.

Melissa Anahí Carranza Contreras

Una vez que las autoridades recibieron el reporte de sus desapariciones, se emitieron fichas en la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, con la respectiva alerta nacional, por lo que se presume que podrían hallarse en otro estado de la República Mexicana.

DESAPARECE AGENTE INMOBILIARIO; TAMBIÉN EMITEN ALERTA NACIONAL

Ricardo Cabezas Talavera, de 45 años, vecino de Zapopan, salió a una cita en la que iba a mostrar a un potencial cliente, un predio en venta.

Esto ocurrió el 30 de julio; desde ese día no se sabe más del hombre dedicado a los bienes y raíces, por lo que sus familiares reportaron el caso y el lunes de esta semana, se manifestaron frente a Casa Jalisco para exigir que las autoridades aceleren la investigación y refuercen la búsqueda.

Ricardo Cabezas Talavera

Antes de que se perdiera por completo la comunicación con él, Ricardo les envió a sus familiares un mensaje que decía “estoy muy ocupado”.

Después de esto, se detectaron movimientos en sus cuentas bancarias en y sus tarjetas.