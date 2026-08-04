Inicia dispersión de apoyos de la Beca Rita Cetina para uniformes y útiles escolares en Jalisco

La Oficina de Representación de Becas para el Bienestar en Jalisco informó que del 3 al 14 de agosto se realizará la dispersión de recursos de la Beca Rita Cetina, destinada al apoyo para la compra de uniformes y útiles escolares de estudiantes de primaria.

En conferencia de prensa, el representante de Becas para el Bienestar en el estado, Miguel Moreno Badajos, indicó que en una primera etapa se distribuirán 310 mil tarjetas bancarias a familias beneficiarias, lo que representa un avance del 93 por ciento en la entrega de este medio de pago.

El funcionario señaló que durante agosto se dispersarán más de 720 millones de pesos en Jalisco a través de este programa, con el propósito de apoyar a las familias en los gastos relacionados con el próximo ciclo escolar.

Además, hizo un llamado a quienes aún no han recogido su tarjeta para que acudan a las sedes correspondientes. La información sobre fechas, horarios y ubicaciones puede consultarse en el canal oficial de WhatsApp de Becas para el Bienestar Jalisco, donde también se publican los avisos relacionados con el operativo de entrega.

La dependencia reiteró que los apoyos se entregan de manera directa a las familias beneficiarias, sin intermediarios.