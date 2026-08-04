Gobierno de Guadalajara equipa la Cruz Verde Mario Rivas Souza

. Vero Delgadillo.

La presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, informó que la Cruz Verde Mario Rivas Souza fue equipada y modernizada como parte de la estrategia para fortalecer la red de urgencias municipales y garantizar atención médica de calidad.

Delgadillo subrayó que el objetivo es cuidar la salud de las y los tapatíos, dejando las unidades de la Cruz Verde al nivel de los mejores hospitales de la ciudad.

Los Datos

Modernización de la Cruz Verde Mario Rivas Souza para mejorar la atención médica en Guadalajara.

Compromiso de la administración municipal con la salud de las y los tapatíos mediante infraestructura hospitalaria de calidad.