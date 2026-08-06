SIAPA lleva planta potabilizadora móvil a Lomas del Paraíso como parte del Plan Emergente

Como parte del Plan Emergente para la Ciudad, el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) instaló una planta potabilizadora móvil en la colonia Lomas del Paraíso, en Guadalajara, para abastecer de agua limpia a las y los habitantes de la zona.

La planta estará disponible a partir de este jueves y hasta el próximo sábado en el Centro de Desarrollo Comunitario, ubicado en la calle Joaquín Mucel 713, donde la ciudadanía podrá acudir con recipientes limpios para recibir agua potable.

Esta acción forma parte de la estrategia implementada por el SIAPA para atender problemas en la calidad y distribución del agua en el Área Metropolitana de Guadalajara. El Plan Emergente contempla el despliegue de plantas potabilizadoras móviles en colonias afectadas, además del lavado intensivo de tanques de almacenamiento y redes de distribución.

Asimismo, el programa incluye obras para fortalecer la infraestructura hidráulica, como la modernización de plantas tratadoras y la mejora de colectores sanitarios y pluviales, con el objetivo de garantizar un servicio de agua más seguro y eficiente para la población.