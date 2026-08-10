Pide Tlaquepaque al Siapa revisar 160 colonias por falta de agua y suministro sucio

La presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, presentó ante el SIAPA un listado de 160 colonias que reportan problemas por falta de agua, suministro de agua sucia o ambas situaciones, con la intención de que sean incorporadas al proceso de revisión para acceder a los beneficios establecidos por el Congreso del Estado.

Durante la tercera sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno del Siapa, realizada el 7 de agosto, la alcaldesa expuso las afectaciones que enfrentan habitantes de estas zonas y planteó una ruta de inspección para verificar directamente las condiciones del servicio.

Entre las colonias incluidas se encuentran El Sauz, Miravalle, El Álamo, Cerro del Cuatro, Fraccionamiento Revolución, Las Huertas, Toluquilla, Las Juntas, Nueva Santa María, San Martín de Las Flores, Camichines, San Pedrito, Tateposco y Parques de la Victoria, entre otras.

El acuerdo contempla un calendario de visitas para documentar las condiciones del suministro y determinar qué colonias cumplen con los criterios establecidos en el decreto publicado el 27 de julio en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco para acceder al descuento de 80 por ciento.

El listado podrá ampliarse cada mes, conforme se identifiquen nuevas zonas con afectaciones que deban ser verificadas por el organismo operador.

Para dar seguimiento al proceso, Tlaquepaque designó como enlace técnico ante el Siapa a Ricardo Meléndez Romero, jefe del Departamento de Comercialización del Agua, adscrito a la Dirección de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente.

El funcionario acompañará las visitas de inspección y dará seguimiento a la verificación de las condiciones del servicio en las colonias incluidas en el listado.