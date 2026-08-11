Inaugura SISEMH lactario en el CREA y suma más de 30 dependencias con salas de lactancia

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En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH) inauguró el lactario del Centro de Reunión y Atención para las Mujeres (CREA), como parte de las acciones para garantizar los derechos de las mujeres, fortalecer la corresponsabilidad en el cuidado y proteger el desarrollo de la primera infancia.

El acto protocolario fue encabezado por la titular de la SISEMH, Fabiola Loya Hernández, acompañada de Karina Alejandra Hernández Ponce, directora del CREA; Jael Chamú Ponce, directora de Transversalización e Institucionalización de la Perspectiva de Género; y como invitada especial, Esther Cisneros Quirarte, presidenta de la Fundación Voluntarias contra el Cáncer A.C.

A través de la Dirección de Transversalización e Institucionalización de la Perspectiva de Género y en coordinación con las Unidades de Igualdad, la SISEMH acompaña a las instituciones estatales en la apertura de estos espacios. Como resultado de esta estrategia, hoy más de 30 dependencias del Gobierno de Jalisco cuentan con lactarios habilitados, consolidando entornos de trabajo más humanos, incluyentes y corresponsables.

Durante la inauguración, la secretaria Loya subrayó que la lactancia materna es un derecho humano vinculado a la salud de las madres y sus bebés, cuyo ejercicio requiere redes de apoyo e infraestructura institucional idónea: “Amamantar no depende únicamente de la decisión de una madre. Requiere una red de apoyo: servicios de salud, licencias de maternidad, espacios adecuados como este lactario y, sobre todo, una sociedad que acompañe, respete y haga posible que las mujeres ejerzan este derecho con dignidad”.

La funcionaria destacó que la protección de la niñez desde sus primeros días de vida es una prioridad compartida por el gobernador Pablo Lemus Navarro, al tratarse de una inversión fundamental para el presente y futuro de la entidad.

De acuerdo con datos de la Red por los Derechos de la Infancia y de la ONU, aunque el 95% de los bebés en México inician la lactancia, únicamente uno de cada tres recibe leche materna de forma exclusiva durante los primeros seis meses, debido a barreras sociales y laborales. Asimismo, se informó que cada dólar destinado a proteger la lactancia retorna hasta 59 dólares en beneficios para la salud, el bienestar y la economía de la sociedad.

Las autoridades enfatizaron que el compromiso institucional va más allá de la infraestructura física, impulsando campañas permanentes de sensibilización entre el funcionariado público para eliminar estigmas, valorar la maternidad y asegurar que ninguna mujer enfrente en soledad esta etapa de la vida.

El evento concluyó con el corte de listón y un recorrido por las instalaciones del lactario, ubicado en el piso 3 del CREA, que brindará servicio diario bajo altos estándares de privacidad, seguridad e higiene a las servidoras públicas del centro y a las mujeres usuarias que acuden a recibir atención.