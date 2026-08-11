Municipios acuerdan con SIAPA regularizar adeudos por 377 millones de pesos

Los gobiernos municipales de Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco de Zúñiga acordaron con el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) establecer rutas para regularizar los adeudos que mantienen con el organismo, con el objetivo de fortalecer sus finanzas y garantizar la continuidad de los servicios de agua potable y alcantarillado.

Los acuerdos son resultado de un proceso de diálogo y coordinación entre los municipios y el SIAPA, y contemplan distintas alternativas para cubrir las obligaciones pendientes. Además de los pagos en efectivo, podrán reconocerse obras de infraestructura hidráulica y sanitaria realizadas por los municipios, siempre que cuenten con validación técnica y cumplan con los procedimientos legales correspondientes.

Cada propuesta será revisada de manera individual por las áreas técnicas, jurídicas y administrativas del organismo, tomando en cuenta aspectos como la calidad de las obras, su vida útil, el beneficio operativo y su valor para el sistema hidráulico. Posteriormente, los convenios deberán ser analizados y, en su caso, aprobados por los respectivos cabildos.

Acuerdan Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco pago con el SIAPA para saldar adeudos (HECTOR HERNANDEZ)

Verónica Delgadillo García, Presidenta Municipal de Guadalajara, señaló que la capital del estado decidió atender el llamado del Gobierno de Jalisco para asumir su responsabilidad frente a los retos que representa el agua.

La alcaldesa destacó que Guadalajara ha acompañado a las familias tapatías mediante una estrategia de gestión integral del agua que ya ha beneficiado a más de 67 mil personas, además de que los apoyos se fortalecieron mediante un programa coordinado con el Gobierno del Estado.

También planteó la necesidad de que los municipios cuenten con mayores recursos para atender los retos de infraestructura y servicios, por lo que llamó a establecer recursos etiquetados dentro de los Fondos Metropolitanos.

Por Zapopan, Juan José Frangie Saade, Presidente Municipal, informó que el Ayuntamiento contempla liquidar el saldo pendiente con el SIAPA mediante el reconocimiento de obras ejecutadas por el municipio. Explicó que, después de considerar estas obras, el adeudo se reducirá de una cifra inicial de 780 millones de pesos a 102 millones.

El municipio también instalará 211 medidores en edificios públicos municipales para registrar el consumo de agua y pagar de acuerdo con lo que efectivamente se utilice.

En Tlajomulco de Zúñiga, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, Presidente Municipal, informó que se prepara un convenio con el SIAPA para establecer la ruta de liquidación del adeudo por agua en bloque.

El acuerdo será llevado al Cabildo este viernes y contempla una primera aportación de 10 millones de pesos en efectivo. El presidente municipal señaló que la solución debe construirse mediante coordinación institucional y con una visión de largo plazo.

El objetivo común es fortalecer al SIAPA y darle mayor capacidad financiera para invertir en infraestructura, mantenimiento, equipamiento, potabilización y distribución del agua, además de garantizar la prestación de un servicio esencial para las familias del Área Metropolitana de Guadalajara.

Montos de los acuerdos

Guadalajara: 135 millones de pesos por concepto de agua potable y alcantarillado.

135 millones de pesos por concepto de agua potable y alcantarillado. Zapopan: 102 millones de pesos por concepto de agua potable y alcantarillado.

102 millones de pesos por concepto de agua potable y alcantarillado. Tlajomulco de Zúñiga: 140 millones de pesos por concepto de agua en bloque.

Total de los acuerdos: 377 millones de pesos.