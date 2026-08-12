SICT Jalisco reporta un avance de 50% en obras de carretera libre a Vallarta

María Padilla (chaleco verde) visitó las obras de la Carretera Libre a Puerto Vallarta

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en Jalisco informó que realiza cinco obras de conservación periódica en la Carretera Federal 70, o carretera libre Guadalajara-Puerto Vallarta, como parte de los trabajos del Gobierno de México para mejorar la red de camiones federales en nuestro estado.

Durante una gira de trabajo realizada por la directora general del Centro SICT Jalisco, María Padilla Romo, con funcionarios de esa dependencia, se supervisaron las obras que en conjunto presentan un avance promedio del 50 por ciento y deberán quedar concluidas, de acuerdo al programa, a finales de octubre próximo.

SICT Jalisco reporta 50% de avance

María Padilla precisó que de las obras mencionadas, tres corresponden a trabajos de fresado y colocación de carpeta nueva, en igual número de tramos carreteros; una más consiste en el riego de sello para mejorar la transitabilidad en otra parte del trayecto y la quinta corresponde a la reconstrucción del Puente Ameca, para garantizar mayor seguridad a los usuarios de esta importante vía de comunicación, en la Región Valles del estado.

TRAMOS CON OBRAS EN LA CARRETERA FEDERAL 70

-Entre el entronque Ameca y la población del mismo nombre:

Del Kilómetro 0+000 al 7+000 y

Kilómetro 50+700, donde se ubica el Puente Ameca.

-Entre las poblaciones de Ameca y Mascota:

Del Kilómetro 0+000 al 26+000

Del Kilómetro 70+000 al 98+000

Y del Kilómetro 98+000 al 117+370

La directora general del Centro SICT Jalisco hizo un llamado a los usuarios de la carretera libre Guadalajara-Puerto Vallarta, a respetar los señalamientos de protección de obra y límites de velocidad, al cruzar por las zonas donde se mantienen trabajos en proceso, y a extremar precauciones en todo el trayecto, sobre todo si conducen con presencia de lluvia.

CIERRAN TRAMO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS A AGUASCALIENTES

SICT Jalisco informó que por obras de mantenimiento hay un cierre vial en la autopista Zapotlanejo-Lagos de Moreno, específicamente en el kilómetro 18+200 del tramo de San Juan de Los Lagos a Aguascalientes.

Por lo anterior, la dependencia federal recomienda como ruta alterna, tomar por la Glorieta de la Virgen.