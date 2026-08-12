Grupo México obtiene certificación internacional para su programa Área de Conservación Sierra La Elenita

GrupoMéxico obtiene certificación internacional

El Programa Área de Conservación Sierra La Elenita, impulsado por Grupo México en un enclave del desierto de Sonora, en el norte del país, obtuvo la certificación Wildlife Habitat Council Certified Silver, otorgada por Tandem Global, mediante un esquema de tres proyectos centrados en senderos ecológicos, manejo integral del bosque y protección del oso negro americano.

Grupo México obtuvo la certificación Wildlife Habitat Council Certified Silver para su Programa Área de Conservación Sierra La Elenita, un proyecto de conservación forestal ubicado junto a la mina Buenavista del Cobre. El reconocimiento es otorgado por Tandem Global, organización internacional que impulsa, junto con empresas privadas, modelos de gestión responsable del agua, el clima y la biodiversidad.

Sierra La Elenita resguarda un tipo de bosque perteneciente a las llamadas islas del cielo del Archipiélago Madrense, fragmentos de vegetación templada que quedaron aislados en medio de terrenos desérticos y que, por lo mismo, conservan condiciones ecológicas distintas a las de su entorno inmediato. La presencia del oso negro americano es uno de los indicadores de la salud de un bosque como este, aunque la especie ha perdido terreno en el norte de México frente a la cacería y a la reducción de su hábitat natural.

Grupo México obtiene certificación internacional

Así, el programa de Grupo México se dedica a proteger una masa forestal de pino-encino que funciona como un oasis natural dentro del desierto, capaz de ayudar a regular el clima y conservar el agua en la región. Ese equilibrio enfrenta presiones concretas, entre ellas temperaturas más altas, incendios forestales cada vez más comunes y una presión humana creciente.

El programa se apoya en tres proyectos complementarios

Para sostener este ecosistema en el tiempo, el programa divide el trabajo en tres frentes distintos, pensados para reforzarse entre sí en lugar de operar de forma aislada. El primero, la Red de Senderos Ecológicos, traduce la conservación en infraestructura: puentes, señalética y paneles informativos que permiten recorrer el bosque sin comprometer su equilibrio, mientras explican a quien camina por ahí la historia natural del lugar.

El segundo frente, Conservación del Bosque, agrupa cuatro acciones distintas: 1) Un plan de prevención y respuesta ante incendios forestales; 2) el monitoreo ecológico, con cámaras trampa, registros de campo e imágenes satelitales, vigila de cerca la vegetación, el suelo y la fauna; 3) la restauración ecológica, que interviene zonas con erosión o afectaciones previas bajo un criterio de mínima intervención y 4) la educación ambiental, dirigida a colaboradores, comunidades y estudiantes para fomentar el cuidado del entorno.

Grupo México obtiene certificación internacional

El tercer frente se dedica por completo al oso negro americano. En el estado, la especie actúa como enlace natural entre las poblaciones que habitan el norte de México y el sur de Estados Unidos, una condición que eleva el valor de protegerla precisamente en esta zona. La combinación de cacería histórica y pérdida de hábitat dejó a la especie en una situación delicada, actualmente catalogada en riesgo dentro del país, lo que llevó a establecer un seguimiento constante de su presencia y comportamiento, junto con medidas prácticas como puntos de agua que refuerzan su hábitat.

Fuera de Sierra La Elenita, Grupo México avanza en su compromiso de restauración de cobertura forestal para combatir el calentamiento global. En 2025, produjo en viveros propios más de 1.28 millones de plantas. Además, la Fundación Grupo México donó más de 700 mil ejemplares para reforestar áreas degradadas en Chihuahua, Sonora, Aguascalientes, Coahuila, Michoacán y el Estado de México.

A estos esfuerzos de restauración de ecosistemas cercanos a las operaciones de Grupo México, se suma la construcción de presas filtrantes y represos orientados a retener suelo y captar agua de lluvia, dentro de una estrategia más amplia de manejo del agua y del suelo.