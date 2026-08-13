Detienen a mujer por desaparición de vendedor de bienes raíces; él sigue sin ser localizado

Ricardo Cabezas Talavera

La Fiscalía de Jalisco detuvo a una mujer presuntamente involucrada en la desaparición del empresario inmobiliario Ricardo Cabezas Talavera, desaparecido el pasado 31 de julio, luego de que salió a mostrar una propiedad en la Colonia El Batán, de Zapopan.

Joceline “N”, es investigada tanto por la desaparición como por la sustracción del dinero de las tarjetas de la víctima y se informó que ya está en el Reclusorio de Puente Grande vinculada a proceso.

Ricardo Cabezas Talavera continúa desaparecido. Su automóvil -un Fiat 500 en color blanco- fue encontrado en la Calle Tomás Sandoval, entre El Salto y Privada Tomás Sandovalla Colonia Indígena, cercana a El Batán, el jueves 6 de agosto, luego de que estuvo ahí unos días después de la desaparición de su dueño.

Familiares del empresario se han manifestado exigiendo su localización. La Fiscalía continúa las indagatorias para dar con el paradero de Ricardo Cabezas Talavera.